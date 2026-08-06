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Ликвидация банка «Национальные инвестиции» завершена: ФГВФЛ прекратил выплаты вкладчикам

Фондовый рынок
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Фонд прекратил выплаты гарантированного возмещения
Фонд прекратил выплаты гарантированного возмещения
В Украине окончательно прекратил существование банк «Национальные инвестиции». Процедура его ликвидации полностью завершена, а соответствующие записи внесены в государственный реестр.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
4 августа 2026 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований внесена запись № 1000741110052005598 о государственной регистрации прекращения Акционерного общества «Банк «Национальные инвестиции» как юридического лица.
В соответствии с частью третьей статьи 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» ликвидация банка считается завершенной, а банк — ликвидированным.
В связи с этим полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО «Банк «Национальные инвестиции» прекращены.

Фонд прекратил выплаты гарантированного возмещения

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков» от 30 июня 2021 года № 1588-IX, Фонд гарантирования вкладов физических лиц уведомил о прекращении 4 августа 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «Банк «Национальные инвестиции».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в течение января-июня 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам находящихся в ликвидации банков 18 млн грн гарантированного возмещения. В частности, в июне вкладчики получили более 1,3 млн грн компенсаций.
Всего с начала деятельности Фонда сумма выплаченного гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныГарантирование вкладовФГВФЛ
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