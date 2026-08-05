После удара рф «Эпицентр» решил остановить производство на своем заводе и перенести его за границу Сегодня 13:33 — Фондовый рынок

Компания «Эпицентр» приняла решение остановить производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation после прямого российского ракетного удара и перенести его на два предприятия за рубежом, сообщила прессслужба компании.

«Мы вынуждены принять очень тяжелое решение — остановить производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation. Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия за рубежом. Параллельно мы приступаем к подготовке к запуску производства еще на одном предприятии в Украине», — говорится в сообщении.

«Эпицентр» заявил, что 5 августа войска рф нанесли удар по производственной и логистической инфраструктуре компании.

В компании заявили, что в Киеве полностью сгорел логистический центр на улице Вискозний — один из ключевых логистических объектов компании, в логистически производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое работников получили ранения и находятся в больнице.

В компании добавляют, что масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить.

Радіо Свобода По материалам:

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