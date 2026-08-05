Новый пассажирский Boeing показали в США Сегодня 05:35 — Фондовый рынок

Новый пассажирский Boeing показали в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило долгожданное разрешение на эксплуатацию Boeing 737 MAX 7.

Это стало важной вехой для американского авиапроизводителя, который годами ожидал возможность начать продажи малейшей модификации своей самой популярной модели, сообщает Reuters

Программа сертификации Boeing 737 MAX 7 стартовала еще в 2018 году и охватила более 1000 часов лётных и наземных испытаний. В процессе компании пришлось модернизировать противообледенительную систему двигателей, обновить программное обеспечение системы управления полетом, а также систему предупреждения экипажа в соответствии с требованиями FAA и рекомендациями Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

После двух катастроф Boeing 737 MAX 8 в 2018 и 2019 годах новые самолеты американской компании проходят более строгую процедуру сертификации. Дополнительное внимание к производственным процессам и системам контроля качества привлек инцидент в январе 2024 года, когда во время полета нового самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвалась панель фюзеляжа.

УНІАН По материалам:

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