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Сколько АЗС с начала года разрушены из-за атак

Фондовый рынок
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В январе — июле 2026 года в результате российских атак разрушены 37 автозаправочных комплексов сети Группы Нафтогаз.
Об этом сообщает пресс-служба Группы.
За семь месяцев 2026 года враг атаковал 32 АЗК Укрнефти и пять комплексов Укргаздобычи. По отдельным объектам Россия наносила повторные удары — после проведенных ремонтов и возобновления их работы.
Отмечается, что часть автозаправочных комплексов удалось отремонтировать и вернуть к работе, остальные — подверглись критическим разрушениям и сейчас не работают.
В Нафтогазе отметили, что всего с начала российской агрессии в 2014 году государственная сеть «Укрнафта» потеряла 123 автозаправочных комплекса. Из них 67 остаются на временно оккупированных территориях. Остальные были разрушены или прекратили работу из-за близости к зоне боевых действий.
По материалам:
Finance.ua
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