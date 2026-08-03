Сколько АЗС с начала года разрушены из-за атак Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

В январе — июле 2026 года в результате российских атак разрушены 37 автозаправочных комплексов сети Группы Нафтогаз.

За семь месяцев 2026 года враг атаковал 32 АЗК Укрнефти и пять комплексов Укргаздобычи. По отдельным объектам Россия наносила повторные удары — после проведенных ремонтов и возобновления их работы.

Отмечается, что часть автозаправочных комплексов удалось отремонтировать и вернуть к работе, остальные — подверглись критическим разрушениям и сейчас не работают.

В Нафтогазе отметили, что всего с начала российской агрессии в 2014 году государственная сеть «Укрнафта» потеряла 123 автозаправочных комплекса. Из них 67 остаются на временно оккупированных территориях. Остальные были разрушены или прекратили работу из-за близости к зоне боевых действий.

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