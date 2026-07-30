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Глава Microsoft предупредил о рисках зависимости от OpenAI и Anthropic

Фондовый рынок
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Microsoft усиливает свою стратегию в области искусственного интеллекта, несмотря на многолетнее партнерство с OpenAI и инвестиции в Anthropic. Генеральный директор компании Сатья Наделла заявил, что бизнесу не стоит полагаться только на одну модель ИИ, ведь это создает риски безопасности, конфиденциальности и стабильности работы, сообщает techcrunch.com.
В ходе презентации финансовых результатов Microsoft сообщила о рекордном квартале: доход компании достиг 90 млрд долларов, а чистая прибыль — 35,8 млрд долларов. По итогам финансового года выручка превысила 331 млрд. долларов. На этом фоне Наделла подчеркнул, что Microsoft стремится предложить клиентам свою экосистему искусственного интеллекта с более низкой стоимостью и большей гибкостью.
Компания активно продвигает свои модели MAI, сервисы Copilot и облачную платформу Azure AI. По словам Наделлы, предприятия должны иметь возможность быстро менять модели ИИ в зависимости от задачи, не попадая в зависимость от одного поставщика. Microsoft уже предлагает каталог из более чем 11 тысяч моделей, включая решения OpenAI, Anthropic, xAI, Mistral и собственные разработки.
Аргументом в пользу такого подхода Наделла назвал недавний инцидент по Hugging Face, который, по его мнению, продемонстрировал риски использования только одной модели. Microsoft также заявила, что новые модели MAI, работающие на собственных чипах Maya, обеспечивают лучшую энергоэффективность и могут стать более дешевой альтернативой конкурентам. Таким образом, компания все активнее конкурирует не только как партнер OpenAI, но и как самостоятельный разработчик корпоративных решений с искусственным интеллектом.
По материалам:
itechua
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