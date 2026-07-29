«VARTA AG столкнулась со значительными вызовами за последние кварталы», — заявил генеральный директор компании Михаэль Остерманн.
Причины
Прибыльное подразделение по производству бытовых батареек Varta Consumer Batteries — отдельное юридическое лицо и не подпадает под процедуру банкротства. В то же время вместе с материнской компанией отдельные заявления были поданы в отношении трех операционных дочерних предприятий — Varta Microbattery, Varta Micro Production и Varta Storage.
Немецкий производитель аккумуляторов пояснил, что к этому шагу подтолкнул его ожидаемый с 2027 года структурный разрыв в финансировании, а не текущая неспособность выполнять платежи.
Varta заявила, что пока не видит непосредственной угрозы невыполнения своих платежных обязательств. Компания продолжает производство, а заработная плата работникам будет выплачиваться в обычном режиме.
В компании отметили, что на ее деятельность оказали негативное влияние ухудшение рыночной ситуации, снижение спроса, неблагоприятные колебания валютных курсов , а также «решение ключевого клиента прекратить сотрудничество».
По данным Reuters, этим клиентом является Apple, решившая закупать элементы питания CoinPower для своих наушников AirPods в Китае.
Акционеры Varta, среди которых производитель спортивных машин Porsche AG и австрийский инвестор Михаэль Тойнер, отказались предоставить компании дополнительное финансирование.