Производитель батарей Varta оказался на грани банкротства — причины Сегодня 06:39 — Фондовый рынок

Компания-производитель батарей Varta подала заявление о неплатежеспособности на фоне усугубления кризиса.

Об этом сообщает Reuters

«VARTA AG столкнулась со значительными вызовами за последние кварталы», — заявил генеральный директор компании Михаэль Остерманн.

Причины

Прибыльное подразделение по производству бытовых батареек Varta Consumer Batteries — отдельное юридическое лицо и не подпадает под процедуру банкротства. В то же время вместе с материнской компанией отдельные заявления были поданы в отношении трех операционных дочерних предприятий — Varta Microbattery, Varta Micro Production и Varta Storage.

Немецкий производитель аккумуляторов пояснил, что к этому шагу подтолкнул его ожидаемый с 2027 года структурный разрыв в финансировании, а не текущая неспособность выполнять платежи.

Varta заявила, что пока не видит непосредственной угрозы невыполнения своих платежных обязательств. Компания продолжает производство, а заработная плата работникам будет выплачиваться в обычном режиме.

В компании отметили, что на ее деятельность оказали негативное влияние ухудшение рыночной ситуации, снижение спроса, неблагоприятные колебания валютных курсов , а также «решение ключевого клиента прекратить сотрудничество».

По данным Reuters, этим клиентом является Apple, решившая закупать элементы питания CoinPower для своих наушников AirPods в Китае.

Акционеры Varta, среди которых производитель спортивных машин Porsche AG и австрийский инвестор Михаэль Тойнер, отказались предоставить компании дополнительное финансирование.

УНІАН По материалам:

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