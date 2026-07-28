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Количество сделок слияния и поглощения в 2026 году: где самый большой интерес инвесторов

Фондовый рынок
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Количество сделок слияния и поглощения в 2026 году: где самый большой интерес инвесторов
Количество сделок слияния и поглощения в 2026 году: где самый большой интерес инвесторов
Несмотря на войну, у нас есть рост деловой активности. Об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
  • 40 сделок против 35 за аналогичный период прошлого года — прибавилось (+14%).
  • 978 млн долл. — публичная стоимость сделок (учтены контракты от 5 млн долл.).
«Это несколько меньше (-5%), чем в прошлом году (1 029 млн долл.), однако следует учитывать, что объявлена стоимость всего 45% сделок (год назад — 63%). В KPMG не исключают, что больше информации о стоимости M&A-контрактов традиционно станет известно в конце года», — пишет нардеп.
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Где наибольший интерес инвесторов

  • IT, агро, энергетика, коммунальный сектор, недвижимость, строительство.
Среди самых дорогих M&A-сделок в I полугодии-2026:
  • Агропромышленная группа МХП договорилась приобрести часть компании Th. Nitsiakos AVEE — производителя и дистрибьютора мясной продукции из Греции. Сумма сделки — 290 млн долл. Таким образом, МХП продолжает стратегию расширения своего присутствия на зарубежных рынках.
  • Платформа для изучения языков Preply привлекла раунд финансирования Series D в 150 млн долл. Благодаря этому основанная в Украине компания получила статус «единорога» (оценку более $1 млрд).
  • Компания Kapenata Limited (Кипр) объявила о приобретении украинского агрохолдинга Agro-Region Group. Стоимость сделки — более 100 млн долл.
  • Страховая компания PZU SA (Польша) заявила о покупке компании по страхованию жизни MetLife Ukraine (США). Сумма контракта — около 100 млн долл.
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Ранее Гетманцев предлагал приблизить прожиточный минимум в Украине к европейским стандартам.
Также председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках во время полномасштабной войны.
Ранее мы писали, что Фонды недвижимости (REIT) стали одним из самых популярных способов инвестировать в реальный сектор без покупки конкретного объекта, квартиры, коммерческой площади или склада.
Для многих украинских инвесторов это выглядит как «пассивный доход от аренды без головных болей»: не нужно искать арендаторов или судиться с недобросовестными, заниматься ремонтом или считать коммунальные платежи. Достаточно купить долю в фонде — и дивиденды просто должны поступать на счет.
Подробности читайте в статье — Типичные ошибки инвесторов при инвестировании в REIT
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесИнвестиции
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