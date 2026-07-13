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Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках

Казна и Политика
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Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках
Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках во время полномасштабной войны.
Об этом он написал в Facebook.
Он также заявил, что обратится в Кабинет Министров.
По словам Гетманцева, он с уважением относится к банковской сфере и работе банкиров, однако считает неприемлемыми отдельные выплаты в государственных банках в условиях войны.
«Но, ребята в государственных банках, вы случайно не одурели, такое себе в войну платить??? Это в то время, когда война в стране, и мы каждую копейку считаем???» — написал он.
<i>Скриншот из Фейсбука Гетманцева</i>
Скриншот из Фейсбука Гетманцева
<i>Скриншот из Фейсбука Гетманцева</i>
Скриншот из Фейсбука Гетманцева
Также депутат иронична упомянул банкноту номиналом 2 000 гривен, предположив, что она могла бы понадобиться из-за больших сумм наличных денег для таких выплат.
<i>Скриншот из Фейсбука Гетманцева</i>
Скриншот из Фейсбука Гетманцева
«Обращаюсь в Кабмин по поводу этого безобразия», — добавил Гетманцев.
Ранее Гетманцев предлагал приблизить прожиточный минимум в Украине к европейским стандартам.
Также ранее он сказал, что презентация Национальным банком новой банкноты номиналом 2000 грн вызвала дискуссии о возможном влиянии такого решения на инфляционные процессы в Украине.
По словам Гетманцева, пока нет оснований ожидать расшатывания инфляционных процессов из-за введения в обращение купюры высшего номинала.
Среди факторов, поддерживающих макрофинансовую стабильность, он назвал стабильно высокий уровень международных резервов, умеренную долговую нагрузку и устойчивость банковской системы.
Также, по его словам, дефицит платежного баланса с учетом международной помощи не критический.
«Несмотря на продолжающуюся уже пятый год большую войну, Украина сохраняет макрофинансовую стабильность», — отметил народный депутат.
По материалам:
Finance.ua
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