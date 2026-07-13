Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках во время полномасштабной войны.

Об этом он написал в Facebook.

Он также заявил, что обратится в Кабинет Министров.

По словам Гетманцева, он с уважением относится к банковской сфере и работе банкиров, однако считает неприемлемыми отдельные выплаты в государственных банках в условиях войны.

«Но, ребята в государственных банках, вы случайно не одурели, такое себе в войну платить??? Это в то время, когда война в стране, и мы каждую копейку считаем???» — написал он.

Скриншот из Фейсбука Гетманцева

Скриншот из Фейсбука Гетманцева

Также депутат иронична упомянул банкноту номиналом 2 000 гривен, предположив, что она могла бы понадобиться из-за больших сумм наличных денег для таких выплат.

Скриншот из Фейсбука Гетманцева

«Обращаюсь в Кабмин по поводу этого безобразия», — добавил Гетманцев.

Ранее Гетманцев предлагал приблизить прожиточный минимум в Украине к европейским стандартам.

Также ранее он сказал , что презентация Национальным банком новой банкноты номиналом 2000 грн вызвала дискуссии о возможном влиянии такого решения на инфляционные процессы в Украине.

По словам Гетманцева, пока нет оснований ожидать расшатывания инфляционных процессов из-за введения в обращение купюры высшего номинала.

Среди факторов, поддерживающих макрофинансовую стабильность, он назвал стабильно высокий уровень международных резервов, умеренную долговую нагрузку и устойчивость банковской системы.

Также, по его словам, дефицит платежного баланса с учетом международной помощи не критический.

«Несмотря на продолжающуюся уже пятый год большую войну, Украина сохраняет макрофинансовую стабильность», — отметил народный депутат.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.