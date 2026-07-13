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Более 420 млрд грн в бюджет: кто формирует таможенные поступления

Казна и Политика
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Более 420 млрд грн в бюджет: кто формирует таможенные поступления
Более 420 млрд грн в бюджет: кто формирует таможенные поступления
В первом полугодии 2026 года в государственный бюджет направлено 420,1 млрд грн таможенных платежей, что на 31,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году такой показатель за 6 месяцев составил 318,5 млрд грн.
За этими цифрами — работа тысяч предпринимателей и компаний, которые, несмотря на сложные условия, продолжают работать и развивать украинскую экономику.
За каждой гривной поступлений стоит постоянная и упорная работа: предприятия, инвестирующие в производство, компании, импортирующие сырье и оборудование, экспортеры, которые выводят украинскую продукцию на мировые рынки.
Бизнес продолжает ввозить необходимые в стране товары, наращивать экспорт, создавать рабочие места и поддерживать экономику. Благодаря этой работе государственный бюджет ежедневно пополняется таможенными платежами, посредством которых финансируются оборона, образование, медицина и другие ключевые потребности государства.
В I полугодии 2026 года таможенные платежи уплатили 28,3 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности — на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда плательщиков насчитывалось 27,7 тыс. Общий объем поступлений при этом демонстрирует соответствующую динамику — преимущественно благодаря вкладу крупных компаний.
Так, только 2350 импортеров — 8% от общего количества плательщиков — обеспечили 85% всех таможенных поступлений полугодия.
Вклад малого и среднего бизнеса тоже весомый: 15,3 тыс. плательщиков уплатили до 1 млн грн каждый — в общей сложности почти 4,8 млрд грн, а еще 10,6 тыс. предприятий уплатили от 1 до 20 млн грн, обеспечив 53,5 млрд грн. Все они остаются важнейшей опорой государственного бюджета.
Таможенные платежи отражают активность украинского бизнеса — его способность работать и развиваться даже в самых сложных условиях.
Гостаможслужба и далее будет заботиться о том, чтобы таможенные процедуры оставались прозрачными, современными и удобными для добросовестного бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
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