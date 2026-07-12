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Свириденко уйдет в отставку: Украина меняет политическую стратегию

Казна и Политика
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Юлия Свириденко уходит в отставку
Юлия Свириденко уходит в отставку
Юлию Свириденко покидает пост премьер-министра Украины. Она возглавит новое важное направление.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
В Украине начнутся кадровые изменения, гарантирующие реализацию обновленной политической стратегии. Президент обсудил детали с премьером Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров.
«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. Рассчитываю, что вместе с парламентариями проведем соответствующие замены в правительстве Украины», — отметил Зеленский.
Президент также анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.
Юлия Свириденко возглавляла правительство Украины с 17 июля 2025 года. До назначения на должность премьер-министра она с 2021 года работала первой вице-премьер-министром и министершей экономики.

Украина меняет политическую стратегию

Зеленский отметил, что за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом.
Среди главных направлений определены:
  • сотрудничество с США, в частности по лицензионному производству систем Patriot и развитию двустороннего партнерства безопасности;
  • европейский антибаллистический проект, который может стать одним из самых больших шагов на усиление Европы за это десятилетие;
  • Европейский Союз, с которым нужно четкое движение к членству Украины и углубление всех наших связей — экономических, политических, культурных;
  • государства — соседи Украины, отношения с которыми требуют нового основания, и особенно это касается Польши и Венгрии;
  • регион Ближнего Востока и Залива как одно из наиболее перспективных глобальных направлений безопасности и экономического сотрудничества;
  • Китай;
  • ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут помочь закончению российской войны против Украины.

Усиление обороны и подготовка к зиме

Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления работы в прифронтовых и приграничных регионах, которые ежедневно подвергаются российским атакам.
«Рассчитываю на увеличение поставок нашей армии необходимого оружия, всех типов дронов», — говорится в сообщении.
Среди приоритетов также определена подготовка страны к зимнему периоду, ускорение реформирования государственных компаний, от которых зависит устойчивость Украины, а также реализацию международных договоренностей по восстановлению Украины.
По материалам:
Finance.ua
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