Свириденко уйдет в отставку: Украина меняет политическую стратегию Сегодня 14:52 — Казна и Политика

Юлия Свириденко уходит в отставку

Юлию Свириденко покидает пост премьер-министра Украины. Она возглавит новое важное направление.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

В Украине начнутся кадровые изменения, гарантирующие реализацию обновленной политической стратегии. Президент обсудил детали с премьером Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров.

«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. Рассчитываю, что вместе с парламентариями проведем соответствующие замены в правительстве Украины», — отметил Зеленский.

Президент также анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.

Юлия Свириденко возглавляла правительство Украины с 17 июля 2025 года. До назначения на должность премьер-министра она с 2021 года работала первой вице-премьер-министром и министершей экономики.

Украина меняет политическую стратегию

Зеленский отметил, что за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом.

Среди главных направлений определены:

сотрудничество с США, в частности по лицензионному производству систем Patriot и развитию двустороннего партнерства безопасности;

европейский антибаллистический проект, который может стать одним из самых больших шагов на усиление Европы за это десятилетие;

Европейский Союз, с которым нужно четкое движение к членству Украины и углубление всех наших связей — экономических, политических, культурных;

государства — соседи Украины, отношения с которыми требуют нового основания, и особенно это касается Польши и Венгрии;

регион Ближнего Востока и Залива как одно из наиболее перспективных глобальных направлений безопасности и экономического сотрудничества;

Китай;

ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут помочь закончению российской войны против Украины.

Усиление обороны и подготовка к зиме

Отдельно президент подчеркнул необходимость усиления работы в прифронтовых и приграничных регионах, которые ежедневно подвергаются российским атакам.

«Рассчитываю на увеличение поставок нашей армии необходимого оружия, всех типов дронов», — говорится в сообщении.

Среди приоритетов также определена подготовка страны к зимнему периоду, ускорение реформирования государственных компаний, от которых зависит устойчивость Украины, а также реализацию международных договоренностей по восстановлению Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.