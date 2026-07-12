Свириденко уйдет в отставку: Украина меняет политическую стратегию
Украина меняет политическую стратегию
- сотрудничество с США, в частности по лицензионному производству систем Patriot и развитию двустороннего партнерства безопасности;
- европейский антибаллистический проект, который может стать одним из самых больших шагов на усиление Европы за это десятилетие;
- Европейский Союз, с которым нужно четкое движение к членству Украины и углубление всех наших связей — экономических, политических, культурных;
- государства — соседи Украины, отношения с которыми требуют нового основания, и особенно это касается Польши и Венгрии;
- регион Ближнего Востока и Залива как одно из наиболее перспективных глобальных направлений безопасности и экономического сотрудничества;
- Китай;
- ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут помочь закончению российской войны против Украины.
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