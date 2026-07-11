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Почему банкнота 2000 грн не повлияет на инфляцию — объяснение Нацбанка

Казна и Политика
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Почему введение банкноты 2000 гривен не может повлиять на инфляцию
Почему введение банкноты 2000 гривен не может повлиять на инфляцию
Введение в обращение новой банкноты номиналом в 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране. Новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

НБУ запустил «печатный станок»?

Как объясняют в Нацбанке, эмиссия или «печать денег» предполагают, что в экономике должен увеличиться объем денег.
Выход новой банкноты 2000 гривен будет происходить исключительно за счет их обмена на безналичные средства или на банкноты других номиналов. Соответственно, денег больше не станет, а влияния на инфляцию не будет.
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«Эмиссия уже давно не связана с работой реального печатного станка и осуществляется сначала на безналичной основе. Более того, Национальный банк, как и другие центральные банки мира, на постоянной основе печатает банкноты, заменяя старые и поврежденные на новые. Но это не приводит к росту инфляции или девальвации, потому что объем денег в экономике», — говорится в сообщении.

Почему вводят новую банкноту

Введение новой банкноты является следствием номинального увеличения объемов экономики (рост цен, зарплат и наличных денег в обращении), а не предпосылкой этих процессов.
Наличные деньги требуются, чтобы обслуживать расчеты в экономике. Когда экономика меняется, банкнотный ряд должен отражать эти изменения.
В последний раз новая банкнота вводилась семь лет назад. С тех пор Украина пережила одно за другим два больших потрясения: сначала коронакризис, а затем полномасштабное вторжение россии в Украину, которое продолжается.
Как свидетельствуют данные Госстата, среднемесячная зарплата за это время в Украине выросла в три раза, а уровень цен на основе индекса инфляции — вдвое. По данным НБУ, более чем вдвое вырос объем наличных денег в обращении.
Когда банкнот слишком много — это по меньшей мере не удобно для населения. А еще это обуславливает большие расходы государства на денежное обращение. Выход банкнот нового номинала должен решить эту проблему.

Что тогда будет с инфляцией

Отмечается, что главная задача Национального банка — чтобы инфляция была низкой и стабильной. Сейчас он находится на уровне около 7%, а целью НБУ является приведение инфляции до 5%.
НБУ ожидает такую ​​динамику инфляции:
  • определенное ускорение во втором полугодии 2026 на фоне значительных затрат бизнеса, в частности на энергоносители и зарплаты;
  • снижение по итогам 2027 года и возврат к цели 5% в 2028 году.
По материалам:
Finance.ua
НБУДеньги
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