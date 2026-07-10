В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен (фото) Сегодня 12:55

Новую купюру введут в обращение 4 сентября. Фото: РБК-Украина

Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 гривен.

Об этом во время пресс-брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает РБК-Украина.

Как выглядит новая банкнота

По словам главы Нацбанка, новую купюру введут в обращение 4 сентября — в день памяти Василия Стуса.

Банкнота будет содержать не менее 20 современных элементов защиты, что должно усилить ее защиту от подделки.

На лицевой стороне купюры будет размещен портрет Василия Стуса, а справа — его подпись.

В левом нижнем углу будут указаны номинал «2000» и графический символ гривны «₴». Также вертикальное обозначение номинала будет размещено на защитной ленте справа.

Банкнота будет содержать не менее 20 современных элементов защиты, Фото: РБК-Україна

Вдоль правого края банкноты вертикально нанесут надпись «Дві тисячі».

В верхнем левом углу будет размещена надпись «Національний банк України», а в верхней правой части — название государства «Україна» и Государственный Герб Украины.

Серийный номер купюры будет нанесен красным цветом в левой верхней части банкноты.

Основными цветами нового номинала станут фиолетово-синие и розовые оттенки.

Дата выбрана символически: именно 4 сентября 1965 года Василий Стус, Вячеслав Чорновил и Иван Дзюба провели первый в СССР публичный протест против политических репрессий украинской интеллигенции.

Серийный номер купюры будет нанесен красным цветом в левой верхней части банкноты, Фото: РБК-Україна

Пышный также отметил, что окончательную точку в выборе персоналии поставили украинские дети, которые во время конкурса от Музея денег без всяких подсказок изобразили на эскизах новых купюр именно Василия Стуса.

«Музей денег НБУ предложил детям изобразить историческую фигуру, которую они хотели бы видеть на банкнотах. Шесть детских работ на банкнотах нового номинала изобразили именно Василия Стуса», — сказал глава НБУ.

Зачем Украине новый номинал

В Национальном банке объяснили, что введение банкноты номиналом в 2000 гривен связано с необходимостью оптимизации наличного обращения и логистических процессов.

В частности, в 2025 году НБУ перевез сотни тонн банкнот номиналом в 200, 500 и 1000 гривен. Вес перевезенных 200-гривневых купюр составил 224 тонны, 500-гривневых — 264 тонны, а банкнот номиналом 1000 гривен — 245 тонн.

Ожидается, что использование нового номинала позволит сократить расходы на транспортировку, хранение и обслуживание наличных денег.

По оценкам НБУ, замещение банкнот номиналом 1000 гривен новой купюрой сократит логистические расходы вдвое, банкнот номиналом 500 гривен в четыре раза, а 200 гривен в десять раз.

Какие экономические факторы повлияли на решение

В Нацбанке отмечают, что одним из факторов введения нового номинала стал рост доли банкнот высоких номиналов в наличном обращении.

По состоянию на 1 июля 2026 года доля банкнот номиналом 1000 гривен достигла 55% от общего количества банкнот высокого номинала в обращении.

Также среднемесячная заработная плата в Украине выросла с более чем 10 тыс. грн в 2019 году до 30 961 грн в мае 2026 года.

Кроме того, в НБУ обратили внимание на инфляционные и курсовые факторы, повлиявшие на структуру наличного обращения и потребность в введении нового номинала. С момента введения предыдущего номинала (в 2019 году по сравнению с 2006-м) цены по индексу инфляции выросли в 4,5 раза, а в 2026 году по сравнению с 2019-м — вдвое. Официальный среднегодовой курс гривны по отношению к доллару за эти годы также изменился, и стоимость 100 долларов США в 2025—2026 годах (свыше 4100 грн) теперь вдвое превышает новый номинал в 2000 гривен.

Другие преимущества от введения нового номинала:

более удобное проведение наличных расчетов, снижение нагрузки на кассовых работников и повышенную защиту от подделок;

сокращение операционных расходов на транспортировку, перерасчет и хранение денег, повышение оперативности обеспечения наличными;

удобство в использовании и хранении сбережений в гривне, а также высокая надежность.

Напомним, Национальный банк Украины в последний раз вводил новый наивысший номинал банкноты 25 октября 2019 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.