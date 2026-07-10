В Украине на 25% выросло количество вакансий с бронированием: кому платят больше всего Сегодня 12:03 — Личные финансы

Большинство вакансий с возможностью бронирования сегодня приходится именно на рабочие профессии

За год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество откликов — на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и составляет 35 тыс. грн. Больше всего вакансий с бронированием работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время, самые высокие медианные заработные платы — преимущественно в западных областях. Лидирует Закарпатская область с медианной зарплатой в 50 тыс. грн в месяц.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

В каких областях больше всего вакансий с бронированием

Больше вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской и Запорожской областях. В десятку регионов с наибольшим количеством таких предложений также вошли Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области.

За количеством откликов лидером остается Киевская область. Далее расположились Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Волынская и Ровенская области.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Высшие медианные заработные платы в вакансиях с возможностью бронирования работодатели предлагают в Закарпатской области — 50 тыс. грн в месяц.

В регионы с высокими зарплатами также вошли:

Ивано-Франковская область — 45 тыс. грн;

Волынская область — 45 тыс. грн;

Тернопольская область — 43 тыс. грн;

Ровенская область — 42 тыс. грн;

Львовская область — 40 тыс. грн;

Киевская область — 38 тыс. грн;

Житомирская область — 37,5 тыс. грн;

Полтавская область — 35,5 тыс. грн.

В то же время, самые низкие медианные заработные платы среди проанализированных регионов зафиксированы в Харьковской области — 28 тыс. грн и Черновицкой области — 25,65 тыс. грн.

Каких работников чаще всего ищут работодатели

Больше всего вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают водителям.

Также в список профессий с наибольшим количеством таких вакансий вошли строители, грузчики, разнорабочие, продавцы, автослесари, сварщики, кассиры и кладовщики.

Похожая ситуация наблюдается и с количеством откликов кандидатов. Наибольший интерес представляют водители, а также предложения в сфере производства и рабочих специальностей, строительства, охраны, торговли и логистики.

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Как отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, большинство вакансий с возможностью бронирования сегодня приходится именно на рабочие профессии.

По ее словам, возможность бронирования чаще всего предлагают предприятия критической инфраструктуры, производства, строительства, логистики и транспорта, где уже длительное время сохраняется дефицит кадров.

Каким специалистам предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие медианные зарплаты среди вакансий с возможностью бронирования работодатели предлагают штукатурам — 101 250 грн в месяц.

В список профессий с высокими зарплатами также вошли:

фасадщики — 97 500 грн;

рихтовщики — 87 500 грн;

каменщики — 82 500 грн;

плиточники — 72 500 грн;

дальнобойщики — 70 тыс. грн;

таксисты — 57 500 грн;

механики — 57 500 грн;

маляры — 57 500 грн;

строители — 55 520 грн.

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В то же время, самые низкие медианные заработные платы среди вакансий с возможностью бронирования предлагают медсестрам — 16 750 грн, уборщикам — 17 250 грн и кассирам — 19 900 грн в месяц.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что предприятия, претендующие на получение статуса критически важных для бронирования работников или планирующие подтвердить этот статус в июле 2026 года, должны были обеспечить среднюю заработную плату на уровне не менее трех минимальных зарплат (25,941 тыс. грн) уже за июнь.

Решения относительно новых бронирований будут приниматься до августа, но не ранее завершения пересмотра отраслевых и региональных критериев.

Если предприятие потеряет статус критически важного из-за отмены соответствующего отраслевого или регионального критерия, оно будет иметь право повторно подать документы для получения нового статуса с учетом обновленных требований.

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