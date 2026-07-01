Правила бронирования: 2 критерия обязательны Сегодня 17:04 — Казна и Политика

Правила бронирования: 2 критерия обязательны

Еще 30 мая Правительство приняло Постановление № 692 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время», которым вносятся соответствующие изменения.

Как сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев в Верховной Раде, в Украине изменили правила бронирования работников критически важных предприятий от мобилизации. Есть три основных критерия, пишет РБК-Украина.

«Бронирование постоянно находится в фокусе внимания правительства. Важно, что бронирование должно обеспечить взвешенный, справедливый подход и учесть при этом потребности вооруженных сил в людском ресурсе», — отметил Соболев.

Как сейчас работает система бронирования

Как пояснил министр, механизм бронирования базируется на предоставлении предприятию статуса критически важного. Для получения этого статуса предприятие должно отвечать не менее 3 критериям.

Два критерия обязательны

Это уровень средней заработной платы, сейчас 26 тысяч гривен,

для предприятий на прифронтовых территориях — не ниже 21 600 гривен, и отсутствие налоговой задолженности.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно.

Это может быть базовый критерий, определенный постановлением Кабмина, объем уплаченных налогов свыше полутора миллионов гривен в год, или годовая валюта выручка свыше 32 миллионов евро и т. д.

Также может быть отраслевой или региональный критерий, устанавливаемый Центральными органами исполнительной власти и ОВА.

Например, в Минсоцполитики есть критерии для производителей протезов, в Минэкономики — один из критериев для крупных важных компаний относительно большой средней зарплаты. Но это один из дополнительных критериев. Всего таких критериев больше нескольких сотен.

Изменения в порядке бронирования

По словам Соболева, последний раз подходы к бронированию системно пересматривались более полутора лет назад — в декабре 2024 года.

«В условиях полномасштабной войны это чрезвычайно длительный период, учитывая существенный рост количества забронированных, и потребности ВСУ в людском ресурсе, пересмотр критериев является справедливым и своевременным шагом. Для этого в июне Кабинет министров Украины принял соответствующее постановление», — добавил министр.

Он отметил, что есть три основных изменения: изменение зарплатного критерия, обновление секторальных критериев и изменение учета квоты совместиетелей.

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По словам главы Минэкономики, за этот год значительно выросла средняя зарплата в стране. Именно поэтому обновленный зарплатный критерий для бронирования до уровня трех минимальных заработных плат — это 25 900 гривен.

При этом это требование не повышалось для прифронтовых регионов. Там так и остается 21 600 гривен.

«Что касается обновленных критериев. Согласно решению правительства, все государственные органы должны пересмотреть собственные отраслевые и региональные критерии определения критических предприятий. На сегодняшний день все ответственные министерства заюстировали свои критерии», — добавил Соболев.

По его словам, уже опубликовано 15 таких приказов. Остальные будут опубликованы до конца этой недели.

Цель обновления критериев — чтобы статус критического получали только те предприятия, работа которых действительно важна для экономики или нужд обороны.

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Так, количественные пороги показателей повышены, а связи критериев со сферами обороны и критической инфраструктурой усилены.

В качестве примера министр привел один из критериев Минсоцполитики для производителей протезов.

Ранее для получения статуса критичности они должны были обеспечить по госпрограмме не менее 50 человек протезами за год. По новым критериям — не менее 300.

По предварительным расчетам, обновление отраслевых и региональных критериев касается примерно 20% предприятий. Именно по этим предприятиям государственные органы, утвердившие измененные критерии, должны пересмотреть принятые решения.

Такие предприятия будут проинформированы на этой неделе о необходимости предоставления пакета документов для определения критичности по новым критериям.

Для подавляющего большинства предприятий, чей отраслевой или региональный критерий оставался без изменений, правительство вводит упрощенный порядок.

Подтверждение производится на основании справки о средней заработной плате работников за последний месяц и налогового расчета. Подать эти документы нужно до 10 августа.

Работники — совместители

«Отдельно хочу остановиться на вопросе работников-совместителей. Ранее такие работники могли учитываться в квоте бронирования одновременно на нескольких предприятиях. Это создавало возможность для манипулирования лимитами и увеличения квоты, из которой учитывалось 50% на бронирование. Мы убрали эту возможность, потому что это было несправедливо», — добавил Соболев.

Теперь, по его словам, такой работник учитывается в квоте только по одному месту работы, тем, по которому срок трудовых отношений наибольший.

Министр отметил, что бизнес был проинформирован об этом изменении еще в начале июня, поэтому предприятия заранее знали, какие именно работники у них оформлены по совместительству, было время подготовиться.

Предприятиям, в которых после изменения правил учета квоты бронирования превышена, Минэкономики направляет соответствующее уведомление. Они должны на следующей неделе привести количество забронированных к новой квоте.

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