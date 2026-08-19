Удары рф наносят ущерб экономике Украины, — The Economist Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Удары рф наносят ущерб экономике Украины, — The Economist

россия наносит системные удары по гражданской логистике Украины, и это уже привело к пустым полкам в супермаркетах Киева — впервые с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет The Economist

Издание пишет, что причиной стала новая тактика Кремля: охота на гражданские грузовые суда в Черном море.

По оценкам соучредителя сети Goodwine Дмитрия Крымского, всего за три недели удары стоили украинскому бизнесу около 500 миллионов долларов.

19 июля российская баллистическая ракета попала в склад, поставлявший товары для магазина Goodwine. Через две недели удары по двум логистическим хабам сети «Сільпо» унесли жизни шестерых работников. Регулярным обстрелам подвергается и «Новая почта» — частная почтовая служба, которой пользуется большинство украинцев, отмечает издание.

По имеющимся данным, москва резко нарастила производство баллистики, в то время как запасы украинской противовоздушной обороны иссякают, позволяя прикрывать лишь отдельные приоритетные объекты. В июле агрессор запустил рекордные 198 баллистических и гиперзвуковых ракет, в основном по Киевщине. Этот террор стал ответом на удачные атаки украинских дронов по российским оборонным заводам, нефтепереработке, портам Азовского моря и сожженным складам онлайн-гиганта Wildberries, который возит снаряжение для оккупантов.

Удары бьют и по экономике россии: НПЗ потеряли более 30% мощностей, а талоны на бензин, которые на пике действовали в 80 регионах, до сих пор сохраняются в 18. Потери Wildberries аналитики оценивают в 2−4 миллиарда долларов — компания потеряла почти треть объектов. При этом спутниковый интернет Starlink Илона Маска, недоступный для оккупантов, дает Украине преимущество в применении дронов средней дальности над оккупированными территориями.

Порты под прицелом

Но, как говорится в материале, давление теперь действует в обе стороны — и Украина оказалась более уязвимой. Одесские порты, экономическая артерия страны, первыми ощутили угрозу. Ситуация накалилась в середине июля, когда россия начала охотиться непосредственно на суда. 19 июля крылатые ракеты попали и потопили турецкое грузовое судно возле Черноморска, погибли десять человек. С тех пор атакуется каждое судно, которое входит в Одессу или выходит из нее — порты, по оценке издания, коммерчески мертвы.

«Одно судно на 100 000 тонн эквивалентно 5 000 грузовиков, 5 000 водителям и 5 000 пограничным процедурам», — подчеркнул президент ассоциации «Укрпорт» Дмитрий Баринов.

По его словам, ситуация хуже, чем в 2022 году, когда часть потерь компенсировали дунайские порты — теперь из-за низкого уровня воды и обстрелов этот маршрут тоже затруднен.

Потери врага

Захватчики на востоке теряют более 1 000 военных в день и с трудом восполняют потери, а ВСУ проводят локальные контратаки. Поэтому противостояние окончательно сместилось в воздушную плоскость. В то же время эксперты указывают на существенную разницу в оценке ущерба противника: Генштаб Украины отчитывается о потерях российской нефтепереработки в 13,5 миллиарда долларов с августа 2025 года, однако аналитик Сергей Вакуленко из Фонда Карнеги считает их значительно меньше.

«Удары причиняют вред, но не в тех масштабах и не в те сроки, о которых заявляет Украина», — отметил эксперт.

Мнение эксперта

По словам президента Украинского клуба агробизнеса Алекса Лисицына, если урожай (а это 50 миллионов тонн) не удастся продать, аграрии могут вообще отказаться от осеннего сева. Это способно довести убытки отрасли до 10−12 миллиардов долларов или 5% официального ВВП, что ударит и по продовольственной безопасности, и по позициям Украины на рынках Африки и Ближнего Востока. Один из бывших высокопоставленных чиновников сравнил ситуацию с футбольным матчем:

«Это как мы бы сыграли открытый футбол с бразильцами. Забили три мяча и празднуем, а они забили тринадцать».

Издание заключает, что в этом году Украине удалось переломить ход боевых действий, однако давление, которое должно было нарастать ближе к зиме, пришло раньше. Без стабильных поставок перехватчиков экономика и военные перспективы страны могут серьезно пострадать, так что западным партнерам придется наращивать поддержку. В Киеве обсуждают и самый плохой сценарий — что удары по энергетике, водоснабжению и канализации спровоцируют массовую эмиграцию.

«Пойдут ли они на это? Вполне могут», — говорит украинский источник в сфере безопасности.

УНІАН По материалам:

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