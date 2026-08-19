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Что нужно украинскому ритейлу — мнение эксперта

Казна и Политика
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Что нужно украинскому ритейлу — мнение эксперта
Что нужно украинскому ритейлу — мнение эксперта
Украинский ритейл с учетом российских воздушных ударов по распределительным центрам и складам товаров требует срочной децентрализации.
Такое мнение высказал в эфире Украинского радио эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин, передает Укринформ.
«С первого дня активной фазы боевых действий враг бьет по складским помещениям, по оптовым базам. Помните, 2022 год: первое, что сделал враг, когда начал агрессию, активную фазу боевых действий против Украины, — начал уничтожать оптовые склады горюче-смазочных материалов. Тогда вся Украина стояла в очереди на заправках два с половиной месяца, пока наши с вами нефтяные трейдеры перестроили механизмы поставки, сделали децентрализацию поставок на заправках горючего, и мы с вами вернулись к более-менее нормальной системе получения возможностей для заправки», — отметил экономист.
Он также напомнил, что после ударов врага по тепловой генерации стали говорить о необходимости децентрализации тепловой генерации.
«К сожалению, эта ситуация сейчас пришла в ритейл. То есть, в принципе, враг бьет по крупным складам, и мы понимаем, что большое скопление товара, большое скопление тех или иных позиций — для врага это цель, которую он будет уничтожать. …Практически возле каждого областного центра есть такие большие логистические центры, и они точно будут объединяться. Поэтому… нужно немедленно делать децентрализацию поставок», — заявил Пендзин.
В то же время эксперт отметил, что даже после усиления российских атак по распределительным центрам в Украине нет дефицита ни по какому виду продуктов питания, ведь «мы производим гораздо больше, чем потребляем».
По его мнению, увеличения импорта товаров не будет, поскольку общий объем производства отечественного продукта в Украину намного больше, чем внутреннее потребление.
«В основном мы полностью пользуемся тем, что производит внутренний товаропроизводитель. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что структура соотношения отечественного и импортного практически не изменится, потому что производитель остался», — отметил эксперт.
По материалам:
Finance.ua
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