Как возрастут выплаты людям с инвалидностью — законопроект Сегодня 17:03 — Личные финансы

Как возрастут выплаты людям с инвалидностью — законопроект

Принят законопроект, который повышает выплаты и усиливает социальные гарантии для семей с детьми с инвалидностью, а также взрослых, имеющих инвалидность с детства.

Что предусматривается

Изменения предполагают, что размер поддержки будет вычисляться от базовой величины, размер которой с 2027 года будут определять в законе о Государственном бюджете на соответствующий год. При этом он не может быть меньше 4 тысяч гривен.

Документ в разы увеличивает выплаты для семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью.

Какие суммы

Если раньше такие семьи могли претендовать на сумму от 3000 до 8000 гривен, то теперь финансовая поддержка вырастет от 20 до 71 тысячи гривен ежемесячно.

Надбавка по уходу за ребенком I группы инвалидности подгруппы, А (когда человек фактически не способен к самообслуживанию) составит не менее 8 тысяч гривен, а подгруппы Б (с долевой способностью к обслуживанию) — по крайней мере 4 тысячи гривен.

Если же дети с инвалидностью являются сиротами или лишены родительской опеки, средства им будут выплачиваться на личные счета:

10% - на текущий для личных нужд;

90% - на депозитный счет.

Когда ребенку исполнится 14 лет, он сможет распоряжаться деньгами на текущем счете, а накопленные выплаты использует для начала самостоятельной жизни.

Государственное пособие дополнительно увеличат на 50% от основного, если инвалидность ребенка связана с ранениями или другими повреждениями из-за взрывоопасных предметов.

Если ребенок имеет право на пенсию из-за потери кормильца, то сможет одновременно получать и государственное социальное пособие по инвалидности.

Кроме того, закон вводит комбинированную социальную услугу раннего вмешательства. Она предусматривает, что специалисты будут помогать семье в социальной, образовательной, медицинской и других областях, чтобы минимизировать влияние нарушений на повседневную жизнь ребенка.

Например, специалисты будут обучать родителей, консультировать по уходу за малышом, его развитию, социализации и адаптации к жизни.

Воспользоваться возможностью могут семьи с детьми от рождения до четырех лет.

Также с 2027 года в течение следующих пяти лет государство будет финансировать ряд услуг:

сопровождение во время инклюзивного обучения;

комплексное развитие и уход за детьми с инвалидностью;

временный отдых для родителей или людей, их заменяющих.

Законопроект повышает размеры выплат для взрослых людей с инвалидностью с детства:

I группа — не менее 8 тысяч гривен;

II группа — не менее 4 тысяч гривен;

III группа — не менее 3 тысяч гривен.

Кроме того, для подгруппы, А надбавка будет составлять как минимум 8 тысяч гривен, а подгруппы Б — 4 тысячи гривен.

Если одинокие люди с инвалидностью с детства II или III групп нуждаются в постоянном уходе, им будут выплачивать надбавку в размере минимально 3 тысяч гривен.

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