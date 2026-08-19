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Нет билетов на поезд? Военные могут воспользоваться специальным резервом

Личные финансы
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Поезд УЗ
Поезд УЗ
Украинские военнослужащие и члены их семей могут бронировать и покупать железнодорожные билеты из специального резерва «Укрзализныци», даже если в общей продаже мест уже нет. Со ссылкой на УЗ рассказываем, как это сделать.
Сервис актуален для тех, кто отправляется в командировку, едет на лечение или возвращается из отпуска.
Воспользоваться услугой могут сами защитники, а также их близкие родители, муж или жена и дети.

Как оформить билеты

Бронирование доступно в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции. Сделать это можно двумя путями:
1. Онлайн через приложение «Армия+»:
  • перейдите в раздел «Укрзализныци» в приложении «Армия+»;
  • совершите стандартный поиск необходимого рейса;
  • введите данные пассажира и оплатите билет.
2. Через сервис на веб-портале УЗ:
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Для обеспечения анонимности аккаунт по имени пассажира в приложении не создается, поэтому приобретенный электронный билет необходимо обязательно сохранить сразу после покупки. Сделать это можно двумя способами:
  • нажать на отметку «меню» в карточке билета, выбрать «Показать PDF-билет» и сохранить его на устройство;
  • указать свою электронную почту при оформлении, чтобы получить файл письма.
После подтверждения бронирования билет нужно выкупить в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда. С собой необходимо иметь военный билет или удостоверение офицера.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийУкрзализныцяПродажа билетов
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