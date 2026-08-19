Нет билетов на поезд? Военные могут воспользоваться специальным резервом
Как оформить билеты
- перейдите в раздел «Укрзализныци» в приложении «Армия+»;
- совершите стандартный поиск необходимого рейса;
- введите данные пассажира и оплатите билет.
- для этого следует подать заявку для дальнейшего выкупа в кассе.
- нажать на отметку «меню» в карточке билета, выбрать «Показать PDF-билет» и сохранить его на устройство;
- указать свою электронную почту при оформлении, чтобы получить файл письма.
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