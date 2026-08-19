Нет билетов на поезд? Военные могут воспользоваться специальным резервом Сегодня 16:21 — Личные финансы

Поезд УЗ

Украинские военнослужащие и члены их семей могут бронировать и покупать железнодорожные билеты из специального резерва «Укрзализныци», даже если в общей продаже мест уже нет. Со ссылкой на УЗ рассказываем, как это сделать.

Сервис актуален для тех, кто отправляется в командировку, едет на лечение или возвращается из отпуска.

Воспользоваться услугой могут сами защитники, а также их близкие родители, муж или жена и дети.

Как оформить билеты

Бронирование доступно в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции. Сделать это можно двумя путями:

1. Онлайн через приложение «Армия+»:

перейдите в раздел «Укрзализныци» в приложении «Армия+»;

совершите стандартный поиск необходимого рейса;

введите данные пассажира и оплатите билет.

2. Через сервис на веб-портале УЗ:

для этого следует подать заявку для дальнейшего выкупа в кассе.

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Для обеспечения анонимности аккаунт по имени пассажира в приложении не создается, поэтому приобретенный электронный билет необходимо обязательно сохранить сразу после покупки. Сделать это можно двумя способами:

нажать на отметку «меню» в карточке билета, выбрать «Показать PDF-билет» и сохранить его на устройство;

указать свою электронную почту при оформлении, чтобы получить файл письма.

После подтверждения бронирования билет нужно выкупить в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда. С собой необходимо иметь военный билет или удостоверение офицера.

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