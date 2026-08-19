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В Украине введут гранты на высшее образование: что изменится для студентов

Личные финансы
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Студенты ВУЗа
Студенты ВУЗа
Украинские абитуриенты смогут получать государственную поддержку для оплаты обучения не только через бюджетные места. Верховная Рада приняла законопроект № 10399 , который меняет подход к финансированию высшего образования и вводит систему государственных грантов.
Как отмечает нардеп Сергей Бабак, за соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов.

Как изменится система финансирования обучения

Закон предусматривает постепенный переход к принципу «деньги ходят за студентом». Государственные гранты должны стать отдельным полноценным механизмом финансирования обучения наряду с бюджетными местами.
Предусмотрены несколько видов грантов:
  • академические будут предоставляться в зависимости от результатов НМТ или ВНО,
  • социальные — представителям определенных уязвимых категорий;
  • также создадут Гранты Героев — для ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны и участников Революции Достоинства;
  • специальные — за художественные или спортивные достижения;
  • отдельный грант — для подготовки офицеров запаса.
Размер и порядок предоставления грантов будет определять правительство по видам грантов и категориям получателей.
Первый двухлетний эксперимент с государственными грантами на обучение показал запрос на этот инструмент поддержки и его эффективность в расширении доступности получения высшего образования в Украине. Более 25 тысяч студентов уже получили гранты. Средний размер гранта составляет 23 600 грн, говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
При этом бюджетные места не отменяются. Закон предусматривает, что расходы государства на подготовку специалистов не могут быть ниже, чем в прошлом году, с учетом инфляции. Ожидается, что, по меньшей мере, 51% выпускников учреждений общего среднего образования будут иметь возможность учиться за счет государства — через бюджетное место или грант.
Отдельный приоритет будет для специальностей, имеющих критическое значение для безопасности, экономики и будущего восстановления Украины.
Кроме того, при определенных законом условиях граждане, уже получавшие высшее образование за государственные средства или государственным грантом, смогут повторно получить государственную поддержку для обучения на той же ступени образования.
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Как отметил народный депутат Бабак, над законопроектом работали почти два года — от его регистрации в январе 2024 года до доработки профильным комитетом этим летом. По его словам, в ходе подготовки документа был проведен пилотный проект, консультации и дискуссии, по результатам которых в законопроект внесли ряд изменений. В то же время конституционное право на бесплатное высшее образование в государственных и коммунальных учреждениях сохраняется.
Новые правила будут внедряться постепенно. Механизм академических грантов должен заработать через месяц после вступления закона в силу, тогда как полноценная грантовая модель финансирования высшего образования стартует с 1 января 2027 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СтудентыВУЗОбразование
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