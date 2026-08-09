Как студенту правильно планировать бюджет Сегодня 12:09 — Личные финансы

Бюджет студента: как сделать так, чтобы деньги не кончались в начале месяца, Фото: magnific

Начало учебного года для многих студентов означает не только новые предметы, но и большие затраты. Оплата жилья, проездного, учебных материалов и ежедневные покупки нередко приводят к тому, что денежные средства заканчиваются уже в первой половине месяца. Чтобы избежать этого, следует заранее спланировать собственный бюджет.

Об этом пишут специалисты «Финкульта».

Как студенту планировать собственный бюджет

Определите реальный доход. Прежде всего, нужно подсчитать все стабильные поступления: стипендию, финансовую поддержку от семьи или постоянную подработку. Разовые заработки лучше не включать в основной бюджет, ведь они не гарантированы.

Обязательные расходы. Перед тем как планировать покупки или досуг, необходимо отложить средства на самое важное: жилье, коммуналка, транспорт, связь, лекарства, базовые продукты. Эти деньги «заняты» еще до того, как вы их увидели.

Планируйте бюджет не на месяц, а на неделе. Специалисты советуют разделить оставшуюся после обязательных расходов сумму на четыре части. Такой подход помогает быстрее заметить перерасход и своевременно скорректировать финансовый план.

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Не покупайте все сразу. Если нужны дорогостоящие вещи, например ноутбук, одежда или учебные принадлежности, лучше распределить такие покупки во времени. Составьте список, что нужно срочно, а что может подождать. Это позволит избежать ситуации, когда значительная часть бюджета тратится за один день.

Правило 24 часа. Перед дорогой покупкой следует отложить решение хотя бы на день. Такая пауза помогает понять, действительно ли вещь необходима, или это только эмоциональное желание.

Денежный резерв. Эксперты рекомендуют не тратить весь доход, а откладывать не менее 5−10% на непредвиденные расходы.

Контролируйте расходы. Полезной привычкой станет ведение учета всех покупок хотя бы в течение первого месяца. Это поможет понять, на что уходит больше средств, и найти статьи затрат, которые можно сократить.

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