Следует ли платить детям за оценки и уборку Сегодня 12:07 — Личные финансы

Карманные деньги: платить за оценки и уборку или нет, Фото: magnific

Часто родители платят детям средства за хорошие оценки или исполнение домашних обязанностей, чтобы мотивировать. Однако эксперты «Финкульт Академии» предупреждают, что такой подход может сформировать неправильное отношение к деньгам и ответственности.

Почему не стоит платить за оценки

Когда обучение становится способом заработка, внимание ребенка смещается с усвоения знаний на получение вознаграждения.

В результате внутренняя мотивация постепенно слабеет, а оценки начинают восприниматься как товар, за который можно потребовать оплату.

Кроме того, существует риск того, что ребенок будет пытаться выбирать более легкие задачи, скрывать плохие оценки или требовать повышения «тарифа» за сложные предметы.

Деньги за уборку: платить или нет

Также специалисты не рекомендуют платить за уборку комнаты или мытье посуды, ведь участие в быту является частью общей ответственности всех членов семьи, а не оплачиваемой работой.

Если за каждое выполненное задание ребенок получает деньги, то в будущем он может отказываться помогать без материальной выгоды.

Как найти компромисс

Эксперты советуют разделять повседневные обязанности и задания, за которые ребенок может получить вознаграждение:

Учеба и домашние обязанности — не оплачиваются. Уроки, хорошие оценки и уборка должны оставаться личной ответственностью ребенка, а не способом заработка.

Уроки, хорошие оценки и уборка должны оставаться личной ответственностью ребенка, а не способом заработка. Поощряйте «сверхусилия». Если ребенок выполняет работу, которая выходит за пределы его привычных обязанностей и приносит пользу всей семье (например, помогает с ремонтом, настраивает технику или организует закупку продуктов), это может стать основанием для финансового вознаграждения. Это аналог фриланса или премии во взрослой жизни.

Если ребенок выполняет работу, которая выходит за пределы его привычных обязанностей и приносит пользу всей семье (например, помогает с ремонтом, настраивает технику или организует закупку продуктов), это может стать основанием для финансового вознаграждения. Это аналог фриланса или премии во взрослой жизни. Карманные деньги — не премия. Они должны выдаваться в фиксированном размере независимо от оценок или выполнения повседневных домашних дел. Это помогает ребенку научиться планировать свой бюджет, а не воспринимать деньги как средство поощрения или наказания.

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