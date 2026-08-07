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Где найти оплачиваемые стажировки в Украине: 10 актуальных предложений

Личные финансы
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Стажировка в компании
Стажировка в компании
Начать карьеру без опыта вполне реально. Ежемесячно крупные украинские и международные компании открывают оплачиваемые стажировки и программы для студентов и недавних выпускников. Это возможность получить первый практический опыт, поработать над реальными проектами и сделать важный шаг в будущей профессии.
Делимся подборкой оплачиваемых стажировок от robota.ua.

Маркетинг-стажер (Customer Experience Trainee) — Modus X

📍 Киев
Ищут стажера в отдел клиентского опыта. Вакансия подойдет студентам старших курсов и выпускникам без опыта работы, которые уверенно владеют Excel и хотят развиваться в сфере маркетинга и Customer Experience. Сотрудников ждут официальное трудоустройство, медицинское страхование, психологическая поддержка, обучение и работа в инновационном пространстве Unit.City.

Coke Internship 2026 — Coca-Cola HBC Украина

📍 Киев
Компания открыла набор на оплачиваемую годовую программу Coke Internship 2026. Она подойдет свитчерам, родителям, возвращающимся к работе после декрета, а также демобилизованным военным.
Участники получат практический опыт в сфере FMCG, будут работать над реальными бизнес-задачами в отделе развития бренда работодателя или продаж алкогольной продукции, а также будут иметь официальное трудоустройство, социальный пакет и корпоративный трансфер.

Стажер/-ка (ІТ закупки) — Vodafone Украина

📍 Киев (гибридный формат)
На стажировку приглашают студентов 4−6 курсов и выпускников 2026 года на оплачиваемую 6-месячную стажировку Vodafone Career Way в направлении ІТ-закупок. Будущий стажер будет координировать закупочные процедуры, участвовать в проведении тендеров, анализировать рынок, готовить тендерную документацию и работать с поставщиками.

Младший инженер-технолог (стажировка) — Cemark

📍 Одесса/Каменец-Подольский
Для участия приглашают студентов и выпускников, владеющих английским языком на уровне B1+ и мобильных в пределах Украины.
Компания предлагает официальное трудоустройство, менторскую поддержку, корпоративные курсы английского, тренинги по личностному и профессиональному развитию, трансфер к/с предприятия и возможность реализовать собственный проект.
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Аналитик финансовых данных (стажер/практикант) — PwC SDC Lviv

📍 Львов/удаленно
PwC Service Delivery Center Lviv приглашает студентов и выпускников IТ и экономических специальностей на стажировку в сфере анализа финансовых данных. Стажеры будут работать в международной команде аудиторов, обрабатывать финансовые данные, готовить отчеты и визуализации, а также участвовать в проектах для стран Центральной и Восточной Европы.

Руководитель отдела E-commerce (программа для выпускников ЗВО) — Auchan

📍 Киев
Auchan приглашает студентов последних курсов и выпускников 2025—2026 годов в программу «Коммерсант будущего». Участники сразу начнут карьеру в должности руководителя отдела E-commerce, где будут отвечать за организацию работы команды, контроль обработки интернет-заказов, анализ показателей, развитие продаж и внедрение новых решений для повышения эффективности отдела.

Sales Intern — BAT Украина (BeTalent Sales)

📍 Одесса
Компания открыла набор на оплачиваемую программу стажировки BeTalent Sales для студентов 4−6 курсов и выпускников. Продолжительность — 3 месяца.
Программа подойдет студентам и молодым специалистам, которые готовы работать full-time, владеют английским языком на уровне Pre-Intermediate, имеют или планируют получить водительские права и хотят начать карьеру в международной компании.
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Стажер/ка Академии бизнеса — EY

📍 Киев
Работодатель — международная компания, предоставляющая услуги в сферах аудита, бизнес-консультирования, налогообложения, права, стратегии и транзакций.
EY открыла набор в Академию бизнеса для молодых специалистов, желающих начать карьеру в сфере бизнес-образования, консалтинга и работы с клиентами. Стажер присоединится к организации учебных программ и мероприятий, будет координировать внутренние процессы, работать с документацией, поддерживать коммуникацию с клиентами и участвовать в маркетинговых активностях.

Стажер на должность ассистента руководителя — Группа Porsche в Украине

📍 Киев
Подать заявку могут студенты или выпускники лингвистических или экономических специальностей с уровнем английского или немецкого языка B2. Продолжительность стажировки — 3 месяца с возможностью продления еще на 3 месяца. Вместе с резюме необходимо отправить короткое мотивационное письмо.
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Кассир отделения банка (стажер) — Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Львов
Стажер будет обслуживать счета физических и юридических лиц, осуществлять валютно-обменные операции, оформлять денежные переводы, вести кассовую отчетность и консультировать клиентов.
Вакансия будет интересна выпускникам или молодым специалистам с профильным образованием. Опыт работы кассиром будет преимуществом, но главное желание учиться, развиваться и работать с клиентами.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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