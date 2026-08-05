Где заработать благодаря искусственному интеллекту — вакансии Сегодня 12:04 — Личные финансы

Работа с ИИ

Спрос на специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом, стремительно растет. Такие вакансии открывают не только ІТ-компании, но и работодатели в других областях, отмечают в work.ua. Рассказываем, где сегодня можно найти работу благодаря навыкам работы с ИИ.

1. AI Platform Architect в ДТЭК

📍 Киев, гибридный формат

Специалист будет определять целевую архитектуру корпоративной AI-платформы: от инфраструктуры, моделей и инструментов до требований по данным, безопасности и контролю затрат. Также будет оценивать инициативы AI и отвечать за масштабирование решений от пилота до использования во всей группе компаний.

Ищут кандидата с опытом построения AI/ML-решений от 5 лет и работы в должности Solution Architect или Tech Lead — от 2 лет. Нужны знания облачной архитектуры, GenAI, Python, SQL и MLOps/LLMOps. Среди бенефитов — медицинское страхование, психологическая поддержка и профессиональное обучение.

2−4. Три вакансии в Vodafone Украина

📍 Киев, гибридный формат

Стажер будет автоматизировать финансовые бизнес-процессы: писать Python-скрипты, тестировать RPA-решения, работать с базами данных и интегрировать AI/LLM-инструменты через API. Вакансия открыта для студентов 4−6 курсов и выпускников 2026 года со знанием Python, основ SQL и английским на уровне B1.

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Кандидатов ждет шестимесячная оплачиваемая стажировка, работа с реальными задачами и поддержка профессиональных кураторов. Также можно развиваться в направлениях Python, RPA, AI/LLM, ETL и автоматизации данных.

📍 Киев

Специалист будет развивать AI-продукты для внутренних и внешних пользователей: будет формировать требования и roadmap, проверять гипотезы, проводить исследования рынка и готовить продукты к запуску. Ищут кандидата с опытом работы Product Manager или Product Owner от 3 лет и практикой создания AI-продуктов.

Среди бенефитов — гибкий график и отдаленные рабочие дни, 31 день отпуска, медицинское страхование, бесплатная мобильная связь, профессиональное обучение и бронирование.

📍 Днепр, гибридный формат

Координатор присоединится к запуску AI Hub на базе Днепровского кампуса Американского университета — стратегической инициативе, призванной стать центром развития AI-экосистемы в Украине. Для этой роли важны понимание современного AI-рынка и технологических трендов или сильный интерес к сфере искусственного интеллекта и инноваций.

Среди требований опыт координации проектов или партнерских инициатив от 2 лет, умение работать с большим количеством участников и английский на уровне Upper-Intermediate.

5. AI Video Creator в AntiSchool Online

📍 Дистанционно

💰Ориентировочно 50 000 грн, зависит от объема

Специалист будет создавать целостные видео по готовым сценариям и референсам: генерировать сцены, персонажей, анимации и эффекты с помощью AI, а затем собирать их в завершенные ролики. Требуется практический опыт работы с AI-инструментами и умение создавать не только отдельные кадры, но и последовательные сцены.

📍 Дистанционно

Компания ищет разработчика backend для создания продуктовых решений с использованием AI. Среди задач — интеграция LLM API, работа с промптами, embeddings, семантическим поиском и RAG, а также контроль стабильности и безопасности AI-интеграций.

Ожидают опыт backend-разработки от 2 лет, знания Python/Django и практический опыт интеграции LLM в производительные системы. Среди преимуществ — гибкий график и Benefit Cafe: квартальный бюджет на спорт, обучение, психолога, технику для работы или другие нужды.

7. Заместитель директора департамента ИИ и инноваций в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины

📍 Киев, гибридный формат

На этой должности нужно будет координировать техническую команду и руководить запуском инновационных проектов — от MVP и тестирования до интеграции в работу Общественного. Также среди задач — контролировать сроки, оценивать эффективность AI-инструментов и выявлять риски.

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Ищут кандидата с руководящим опытом от 5 лет, практикой управления IT- или трансформационными проектами и применения AI-инструментов. Важные навыки prompt engineering и английский на уровне B2.

📍 Киев

Работодатель в поисках менеджера, который сформирует стратегию развития AI-направления, построит roadmap продуктов и будет внедрять решения для маркетинга, продаж, сервиса и операционных команд. В фокусе — AI-кейсы с измеряемым бизнес-эффектом, автоматизация, интеграция LLM и создание внутренних стандартов безопасного использования ИИ.

Требуется опыт внедрения AI-решений в бизнесе и управлении командами или кроссфункциональными проектами. Важны знания LLM, Python, облачных платформ, no-code инструментов и AI Governance. Среди преимуществ — профессиональное обучение за счет компании, корпоративные скидки, финансовая поддержка для людей с инвалидностью и ВПЛ.

📍 Дистанционно

В этой должности специалист будет создавать backend-сервисы и pipelines обработки данных для ML-алгоритмов, тестировать интеграционные решения и запускать их в production. Часть работы — исследование новых AI/ML-подходов и создание быстрых прототипов.

Ищут разработчика с коммерческим опытом Python от 3 лет, знанием FastAPI, Flask или Django, SQL, микросервисной архитектуры и Docker. Опыт LLM, RAG и MLOps будет преимуществом. Можно работать по гиг-контракту или в штате с возможностью бронирования. Предусмотрен оплачиваемый отпуск и больничные.

10. 3D Designer, VFX Artist, AI Generalist к 1-му корпусу НГУ «Азов»

📍 Вся Украина

💰 25 000−127 000 грн

В этой роли нужно будет создавать 3D сцены, анимации и визуальные эффекты, интегрировать 3D элементы в реальные съемки и использовать генеративные модели для разработки концептов, текстур и фонов. Ищут кандидата с экспертным знанием Blender, опытом композитинга, трекинга и работы с After Effects, Fusion или Nuke.

Служба возможна по контракту или мобилизации, также рассматривают перевод из других подразделений. Предусмотрены медицинское и психологическое сопровождение, бесплатное лечение, реабилитация и обучение.

11. Программист систем управления, робототехники, НРК и БПЛА (ИИ) в Центр рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ

📍 Житомир, Житомирская область

💰 35 000−51 000 грн

Это военная должность в 115-й отдельной бригаде территориальной обороны. Программист будет разрабатывать системы управления для наземных роботизированных комплексов и БПЛА, интегрировать AI-модули с полетными контроллерами и создавать алгоритмы автономной навигации и работы в условиях радиопомех.

Необходимы техническое образование, навыки программирования Raspberry Pi и Arduino и опыт работы с MAVLink, ROS или ROS2. Служба возможна по контракту или мобилизации. Предусмотрены обучение, медицинское обеспечение, отпуск и сопровождение на всех этапах оформления.

12. AI, ML Engineer к 429-му отдельному полку беспилотных систем «Ахиллес»

📍 Вся Украина

Инженер будет разрабатывать и масштабировать AI решения на базе LLM, generative AI и RAG: от исследования и прототипирования до запуска в production. Среди задач — интеграция векторных баз данных, построение AI-pipelines и MLOps-процессов, а также оптимизация скорости, качества и стоимости работы моделей.

Требуется опыт разработки на Python от 3 лет, работы с LLM, RAG, векторными базами данных, PyTorch или TensorFlow. Это военная должность с мобилизацией до конца военного положения или службой по контракту.

13. AI, Python Engineer в ArmDrones

📍 Хмельницкий

Miltech-стартап ищет инженера по разработке AI-модулей для беспилотников: систем автономной навигации без GPS, алгоритмов компьютерного зрения и решений для обработки данных с камер, LiDAR, тепловизоров и IMU. Также необходимо будет обучать и оптимизировать модели и интегрировать их с бортовым оборудованием БПЛА.

Потребуются знания Python и C++, опыт работы с YOLO, DETR, SAM или EfficientNet и понимание основ робототехники. В этой должности предпочтение отдавать ветеранам.

14. AI Engineer в «Прасолов и Партнеры»

📍 Дистанционно

Юридическая компания ищет инженера, который построит AI направление с нуля. Среди задач — автоматизация бизнес-процессов, создание AI-ассистентов и агентов, интеграция решений с CRM, телефонией, мессенджерами и базами знаний, а также формирование roadmap напрямую.

Требуются опыт реализации AI-проектов для бизнеса, знания Python, LLM, RAG, векторных баз данных и prompt engineering и портфолио готовых решений. Компания предлагает свободу в выборе инструментов, отсутствие микроменеджмента и возможность в перспективе сформировать и возглавить собственную команду AI.

15. Strong Junior AI Engineer в Netpeak

📍 Дистанционно

Вакансия для тех, кто хочет развиваться на пересечении Python, LLM и автоматизации. Обязанности следующие: создавать AI-агенты, боты и RAG-системы, автоматизировать обработку данных, документов и отчетности, а также интегрировать решения с CRM, Google Workspace, Slack и другими инструментами.

Важны знания Python, REST API, SQL и Git, практическое понимание LLM API и наличие собственных или рабочих AI-кейсов. В работе будут помогать AI Integration Lead и Middle AI Engineer, в дальнейшем можно вырасти до Middle-уровня. Также компания предлагает гибкий график, компенсацию 50% стоимости обучения и сабатикал на 1−3 месяца.

16. Креативный сценарист для AI-видео в Traders Union

📍 Дистанционно

Команда ищет сценариста для создания вирусных юмористических AI-роликов. Предстоит придумывать идеи, покадрово прописывать сюжеты, разрабатывать персонажей и их поведение.

Важны опыт написания сценариев для коротких видео, понимания механики TikTok, YouTube Shorts и Reels и уверенное владение ChatGPT. Опыт работы с Midjourney и AI-видеогенераторами типа Veo, Kling или Runway будет преимуществом.

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📍 Дистанционно

Магазин ювелирных украшений приглашает дизайнера для создания фотореалистичных AI-изображений изделий и редактирования визуалов с помощью ИИ. Работа подразумевает сотрудничество с маркетинговой командой и развитие визуального стиля бренда.

Требуется опыт работы дизайнером или AI-креатором от года, владение Adobe Photoshop и Illustrator и портфолио. Компания предлагает официальное трудоустройство и возможность работать дистанционно или из офисов в Киеве и в Запорожье.

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