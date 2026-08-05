Украинцы в июле установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ Сегодня 10:34 — Личные финансы

Украинцы в июле установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ

Украинцы в июле обновили рекорд по объему инвестиций в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), куда входят и военные облигации.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

«В июле 2026 года объем инвестиций граждан в ОВГЗ достиг очередного рекорда. По состоянию на 3 августа 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг 159,3 млрд грн — это самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций» — отметили в Минфине.

Только за июль вложения граждан выросли более чем на 9,3 млрд гривен.

Общий объем ОВГЗ в обращении составил 2 трлн гривен. Крупнейшими владельцами государственных облигаций остаются банковские учреждения, портфель которых вырос до 933 млрд. гривен. Рост вложений также зафиксирован среди юридических лиц, страховых компаний и нерезидентов.

В июле Минфин провел 13 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет привлечено более 40,95 млрд. грн. в эквиваленте.

Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 12,84%.

Кроме того, в июле состоялся switch-аукцион ОВГЗ. Объем удовлетворенных заявок составил 15 млрд. грн. по номинальной стоимости.

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