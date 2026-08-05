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Украинцы в июле установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ

Личные финансы
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Украинцы в июле установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ
Украинцы в июле установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ
Украинцы в июле обновили рекорд по объему инвестиций в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), куда входят и военные облигации.
Об этом сообщили в Министерстве финансов.
«В июле 2026 года объем инвестиций граждан в ОВГЗ достиг очередного рекорда. По состоянию на 3 августа 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг 159,3 млрд грн — это самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций» — отметили в Минфине.
Только за июль вложения граждан выросли более чем на 9,3 млрд гривен.
Общий объем ОВГЗ в обращении составил 2 трлн гривен. Крупнейшими владельцами государственных облигаций остаются банковские учреждения, портфель которых вырос до 933 млрд. гривен. Рост вложений также зафиксирован среди юридических лиц, страховых компаний и нерезидентов.
В июле Минфин провел 13 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет привлечено более 40,95 млрд. грн. в эквиваленте.
Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 12,84%.
Кроме того, в июле состоялся switch-аукцион ОВГЗ. Объем удовлетворенных заявок составил 15 млрд. грн. по номинальной стоимости.
По материалам:
Finance.ua
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