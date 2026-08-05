Сколько украинцев в Польше получают социальную помощь
С начала полномасштабной войны в Украине миллионы украинцев прибыли в Польшу, однако сейчас лишь небольшая часть из них получает социальную помощь, предоставляемую главой Управления по делам иностранцев.
Об этом сообщает InPoland.net.pl.
Согласно последнему отчету Управления по делам иностранцев относительно граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, такую помощь получают около 2300 человек.
Общая численность украинских беженцев в Польше составляет 960−980 тысяч человек. Таким образом, социальную помощь от Управления по делам иностранцев получает незначительная часть граждан Украины.
Среди получателей помощи 55% составляют мужчины и 45% женщины.
Кто получает помощь
В отчете отмечается, что поддержку оказывают двум категориям украинцев.
Около 1300 человек, проживающих в центрах для беженцев, получают средства на проживание, питание и медицинское обеспечение.
Еще примерно 1000 граждан Украины, проживающих за пределами таких центров, получают ежемесячное пособие для покрытия расходов на проживание и питание.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в настоящее время аренда однокомнатной квартиры на окраине Кракова стоит 350−500 евро в месяц, а ближе к центру 600−800 евро. Коммунальные услуги обходятся еще в 150−250 евро, а расходы на продукты для одного человека составляют в среднем 300−350 евро в месяц.
В таких условиях для комфортной жизни одному человеку необходимо примерно 1−1,5 тыс. евро в месяц, а семье от 2 тыс. евро.
Также мы писали, что количество граждан Украины, которые планируют остаться в Польше на длительный период, растет. Кроме того, уровень занятости украинцев повышается, хотя многие продолжают работать на должностях, не соответствующих их квалификации.
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