0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев в Польше получают социальную помощь

Личные финансы
31
Поддержку оказывают двум категориям украинцев
Поддержку оказывают двум категориям украинцев
С начала полномасштабной войны в Украине миллионы украинцев прибыли в Польшу, однако сейчас лишь небольшая часть из них получает социальную помощь, предоставляемую главой Управления по делам иностранцев.
Об этом сообщает InPoland.net.pl.
Согласно последнему отчету Управления по делам иностранцев относительно граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, такую помощь получают около 2300 человек.
Общая численность украинских беженцев в Польше составляет 960−980 тысяч человек. Таким образом, социальную помощь от Управления по делам иностранцев получает незначительная часть граждан Украины.
Среди получателей помощи 55% составляют мужчины и 45% женщины.

Кто получает помощь

В отчете отмечается, что поддержку оказывают двум категориям украинцев.
Около 1300 человек, проживающих в центрах для беженцев, получают средства на проживание, питание и медицинское обеспечение.
Еще примерно 1000 граждан Украины, проживающих за пределами таких центров, получают ежемесячное пособие для покрытия расходов на проживание и питание.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в настоящее время аренда однокомнатной квартиры на окраине Кракова стоит 350−500 евро в месяц, а ближе к центру 600−800 евро. Коммунальные услуги обходятся еще в 150−250 евро, а расходы на продукты для одного человека составляют в среднем 300−350 евро в месяц.
В таких условиях для комфортной жизни одному человеку необходимо примерно 1−1,5 тыс. евро в месяц, а семье от 2 тыс. евро.
Также мы писали, что количество граждан Украины, которые планируют остаться в Польше на длительный период, растет. Кроме того, уровень занятости украинцев повышается, хотя многие продолжают работать на должностях, не соответствующих их квалификации.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в ПольшеСоциальная помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems