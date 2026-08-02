В Польше выросло количество работающих пенсионеров Сегодня 21:16 — Мир

До какого возраста работают пенсионеры в Польше, Фото: magnific

В Польше увеличивается количество людей, продолжающих профессиональную деятельность после достижения пенсионного возраста. По данным Польского экономического института (PIE), уровень занятости среди людей постарше рос быстрее, чем в других возрастных группах.

Об этом пишет inpoland.

Где работают пенсионеры в Польше

Эксперты увязывают эту тенденцию с демографическими изменениями, а также с необходимостью дополнительного дохода из-за роста стоимости жизни.

Больше всего работающих пенсионеров задействовано в малых предприятиях.

По данным исследования PIE, 57% экономически активных людей постарше работают в микропредприятиях с количеством работников до девяти человек.

Значительная часть ведет собственный бизнес или помогает в семейных предприятиях.

Больше всего работников старше 65 лет работают в:

торговли;

промышленности;

здравоохранению;

образовании;

сельском хозяйстве.

Число работающих пенсионеров растет

Согласно данным Управления социального страхования Польши (ZUS), за последние десять лет количество работающих пенсионеров выросло почти на 53%.

В конце 2025 года 879,5 тысяч человек с правом на пенсию были охвачены медицинским страхованием через другие виды деятельности, а 552,7 тысяч пенсионеров платили взносы на пенсионное и инвалидное страхование.

Рост числа работающих пенсионеров также стал основанием для дискуссии по поводу будущего пенсионной системы Польши.

Эксперты отмечают, что продолжение работы после выхода на пенсию может улучшать текущее материальное положение граждан, однако в долгосрочной перспективе остается вопросом финансовой стабильности людей, которые из-за возраста больше не смогут работать.

inpoland По материалам:

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