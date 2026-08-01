Рейтинг самых безопасных островов мира в 2026 году

Безопасность становится одним из ключевых критериев при выборе места отдыха. Портал Travel Off Path обнародовал рейтинг Traveler Safety Index, учитывающий официальную статистику и отзывы тысяч туристов. По его результатам самыми спокойными островными направлениями для путешествий в 2026 году стали Аруба, Каймановы острова и Мальта.
Как формируется рейтинг безопасности островов
Индекс безопасности путешественников — это показатель от 0 до 100, обновляемый в режиме реального времени. Он учитывает официальные базовые данные открытых источников, а также отзывы туристов, которые делятся впечатлениями непосредственно после поездки.
Такой подход позволяет отслеживать ситуацию гораздо оперативнее, чем традиционные правительственные предупреждения, которые обновляются редко и не всегда успевают за реальными изменениями.
Впрочем, следует помнить: подобный рейтинг не является гарантией безопасности, а ориентиром. Перед поездкой всегда следует проверять актуальные рекомендации на сайтах официальных дипломатических представительств.
Карибский бассейн лидирует по уровню спокойствия
Аруба (Нидерланды) — остров с самым высоким показателем
Аруба возглавляет рейтинг с показателем 98 баллов. Остров расположен южнее пояса ураганов, что само по себе снижает риски для туристов, а туристическая инфраструктура здесь считается одной из наиболее развитых в регионе.
Насильственные преступления в отношении посетителей случаются крайне редко, так что поздние прогулки по набережной Палм-Бич после ужина не вызывают беспокойства.
Среди популярных активностей — Ферма бабочек (Butterfly Farm), билет на которую действует в течение всего периода пребывания на острове, и посетить ее можно несколько раз.
Каймановы острова и Ангилья (Великобритания) — роскошь и тишина
Каймановы острова получили 94 балла и функционируют скорее как состоятельный спокойный район, чем типичный карибский курорт: высокий уровень жизни местного населения напрямую связан с низким уровнем преступности.
Одной из главных достопримечательностей остается Sting Ray City, где можно поплавать рядом со скатами в их природной среде.
Ангилья с показателем 93 балла сознательно ограничивает поток туристов — остров не принимает большие круизные лайнеры, поэтому добраться сюда можно только самолетом или паромом.
Благодаря этому 33 общественных пляжа острова остаются тихими, без навязчивых продавцов и больших толп.
Путешественникам стоит иметь при себе немного наличных денег: не все небольшие кафе и пляжные бары принимают банковские карты.
Мальта: единственный европейский остров в топе
Мальта с результатом 91 балла стала единственным представителем Европы в первой пятерке рейтинга.
Столица Валлетта напоминает музей под открытым небом — узкие каменные улочки, старинные крепости и историческая застройка создают атмосферу, в которой даже поздние вечерние прогулки ощущаются вполне безопасными.
Чтобы увидеть знаменитую Голубую лагуну без толпы, нужно сесть на первый утренний паром из Чиркеввы или Мджарра — уже после 11 часов туристический поток значительно возрастает.
Бонайре и Саба (Нидерланды): тихая сторона Карибов
Бонайре (90 баллов) считается одной из мировых столиц берегового дайвинга.
Поскольку остров привлекает преимущественно дайверов и виндсерферов, а не массовый пляжный туризм, атмосфера здесь спокойная и размеренная.
Даже тем, кто не ныряет с аквалангом, стоит попробовать снорклинг — подводный мир острова считается одним из самых богатых в регионе.
Сабу (также 90 баллов) называют «нетронутой королевой» Карибского бассейна. В отличие от соседних островов, здесь почти нет песчаных пляжей — густые тропические леса, вулканические пейзажи и небольшие живописные села.
Сплоченное местное общество делает мелкую преступность здесь явлением практически неизвестным.
Для проживания стоит выбирать поселок Виндвардсайд — именно там сосредоточены магазины, рестораны и начатки популярных пешеходных маршрутов.
Остров Мэн (Великобритания): неожиданный европейский претендент
Остров Мэн, территория в Ирландском море, принадлежащая британской короне, набрал 90 баллов и предлагает совсем другой тип отдыха — без тропического климата, зато с живописными холмами, низкой плотностью населения и стабильной экономикой.
Для экономных путешествий стоит приобрести транспортную карту Go Explore: она дает неограниченный доступ к автобусам и историческим железным дорогам, поэтому добраться из Дугласа до отдаленных мест вроде залива Саунд становится проще.
Монтсеррат (Великобритания), Барбадос и Пхукет (Таиланд) замыкают десятку
Монтсеррат (89 баллов) — остров, разделенный пополам вулканом Суфриер-Гиллз. Южная часть до сих пор остается зоной отчуждения, тогда как северная сформировала тесную, гостеприимную общину с очень низким уровнем мелких правонарушений.
Перед поездкой следует ознакомиться с картой закрытых зон и не заходить туда без специального разрешения.
Барбадос (89 баллов) сочетает яркую вест-индскую культуру со стабильной и безопасной средой, особенно на популярном западном побережье, где активно работает туристическая полиция.
Среди природных достопримечательностей выделяется Harrison’s Cave Eco-Adventure Park — комплекс известняковых пещер.
Завершает рейтинг Пхукет (89 баллов) — несмотря на репутацию Патонга с его шумной ночной жизнью, большая часть острова — спокойна и безопасна, от роскошных курортов на севере до тихих рыбацких деревень на юге, откуда организуют морские экскурсии к известняковым островам Андаманского моря.
Планируя поездку на такси, следует сразу согласовывать стоимость или воспользоваться приложением Grab, помогающим избежать завышенных «туристических» тарифов.