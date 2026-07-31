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Испания развернет авиационный отряд в Румынии в рамках миссии НАТО

Мир
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Испания развернет авиационный отряд в Румынии в рамках миссии НАТО
Испания развернет авиационный отряд в Румынии в рамках миссии НАТО
Испанский тактический авиационный отряд (DAT) Paznic развернут в Румынии для участия в миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства eAP-72.
Об этом сообщает Министерство обороны Испании.
«В течение следующих четырех месяцев наши летчики будут усиливать союзническое сдерживание, будут защищать целостность воздушного пространства Альянса и содействовать стабильности на восточном фланге, в регионе, имеющем особое стратегическое значение для европейской атлантической безопасности», — говорится в сообщении.
Контингент состоит из примерно 200 военнослужащих Воздушных сил и Космических сил, в зависимости от различных фаз развертывания, запланированных ротаций и постепенной интеграции возможностей. Отряд включает в себя командование, операции, экипаж, техническое обслуживание самолетов, логистическую поддержку, защиту сил, системы связи и информации, медицинский, юридический, административный, охранный и общий вспомогательный персонал.
Отмечается, что основу воздушного взноса составляют семь истребителей F-18M, которые будут оставаться в районе на протяжении всего развертывания. Кроме того, в первые два месяца миссии контингент будет поддерживать самолет A400M. Позже, на завершающем этапе операции, к силам присоединятся три вертолета NH-90, которые возьмут на себя миссии борьбы с беспилотными авиационными системами (C-UAS).
В министерстве сообщили, что миссия будет проводиться с авиабазы ​​Михаила Когелничану (MK AB), объекта особого значения для присутствия союзников в Румынии и для операций в Черноморском регионе. С этой базы испанский контингент будет действовать в координации с принимающей страной, командными структурами НАТО и другими союзными подразделениями, развернутыми в регионе.
«Миссия eAP-72 демонстрирует способность Испании создавать, проектировать и поддерживать значительный авиационный отряд за рубежом, интегрированный в структуру противовоздушной обороны НАТО и сосредоточенный на защите воздушного пространства союзников. восточном фланге», — подчеркнули в Минобороны страны.
По материалам:
УНІАН
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