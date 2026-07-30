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Доходы рф от экспорта нефти и нефтепродуктов

Мир
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Доходы рф от экспорта нефти и нефтепродуктов
Доходы рф от экспорта нефти и нефтепродуктов
Насколько упали объемы и прибыльность российского экспорта нефти и нефтепродуктов с 2022 года.
Доходы рф от экспорта нефти и нефтепродуктов
Ранее писали, что 21-й пакет санкций Евросоюза против россии станет самым сильным за последние четыре года. Об этом заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на ее сообщении у Х, пишет РБК Украина. «Это наш самый большой санкционный пакет за последние четыре года — всего в санкционные списки внесено 218 позиций», — подчеркнула Каллас.
Ограничения вводятся против:
  • более сотни банков и криптовалютных операторов;
  • более 40 судов «теневого флота»;
  • нескольких нефтеперерабатывающих заводов в россии и беларуси, которые помогают Кремлю продолжать войну.
Также ЕС отключил 33 российских банка от SWIFT в рамках нового пакета санкций. После введения новых ограничений под санкциями Евросоюза находятся уже 94 финансовых учреждения россии, что составляет около половины банковского сектора страны.
По словам представителей Еврокомиссии, новые ограничения касаются большинства системно важных банков, а также крупных региональных учреждений, которые россия использовала для обхода предыдущих санкций.
По материалам:
Укрінформ
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