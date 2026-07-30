Доходы рф от экспорта нефти и нефтепродуктов
- более сотни банков и криптовалютных операторов;
- более 40 судов «теневого флота»;
- нескольких нефтеперерабатывающих заводов в россии и беларуси, которые помогают Кремлю продолжать войну.
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