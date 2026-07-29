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Сенат США после встречи с Зеленским поддержал законопроект о санкциях против рф

Мир
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Сенат США после встречи с Зеленским поддержал законопроект о санкциях против рф
Сенат США после встречи с Зеленским поддержал законопроект о санкциях против рф
28 июля Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма, предусматривающий санкции против россии и Ирана. Решение было принято спустя всего несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии, пишет CNN .
Голосование завершилось со счетом 86−12. Руководство Сената надеется добиться согласия между всеми 100 сенаторами, чтобы пакет был быстро принят к началу августовских каникул в Сенате. В то же время, любой сенатор может выразить возражение и замедлить процесс.
Президента Зеленского пригласили наблюдать за частью голосования по галерее Сената. Он аплодировал сенаторам и сказал: «Благодарю». Несколько сенаторов, в том числе сенатор-республиканец Стив Дэйнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, в ответ аплодировали ему.
В то же время некоторые сенаторы по-прежнему настроены скептически, в частности, некоторые республиканцы с изоляционистскими взглядами и ряд демократов, обеспокоенных предоставлением администрации дополнительных полномочий в отношении тарифов.
Санкции, в частности, предусматривают введение пошлин в размере до 100% к пяти крупнейшим импортерам российской нефти и природного газа, включая Индию и Китай, за исключением некоторых стран, стремящихся уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей.
«Символично, что именно сегодня, в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, в Сенате состоялось процедурное голосование за законопроект о санкциях против россии, над которым он так много работал. Было честью присутствовать при подсчете голосов — 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси сработал», — написал Владимир Зеленский.
Он также рассказал, что у него состоялась большая встреча с представителями обеих партий Сената — на ней присутствовало более 60 сенаторов.
«Обсудили много тем, и прежде всего — противоракетную защиту. Благодарим за готовность помогать», — подчеркнул президент.
По материалам:
УНІАН
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