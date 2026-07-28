Европейский Союз рассматривает возможность отказаться от практики принятия масштабных пакетов санкций против россии и перейти к введению отдельных или небольших тематических ограничений. Такой подход должен снизить риск блокирования санкций отдельными государствами-членами.
По данным издания, толчком к дискуссии стала ситуация вокруг 21-го пакета санкций, согласование которого в течение нескольких недель задерживала Греция.
Афины требовали исключения для греческой судоходной компании Dynagas, чтобы ее танкеры могли и дальше перевозить российский сжиженный природный газ (СПГ, LNG). Это было условием поддержки нового пакета санкций.
В Брюсселе все больше чиновников поддерживают идею согласовывать санкции отдельными решениями или небольшими тематическими блоками вместо крупных пакетов, требующих единогласной поддержки всех 27 государств-членов ЕС.
По мнению сторонников такого подхода, это позволит быстрее вводить новые ограничения и сделать невозможным использование отдельными странами права вето для защиты собственных экономических интересов.
Один из европейских чиновников заявил Financial Times, что 21 пакет санкций может стать «последним пакетом» в нынешнем формате.
«Сейчас очевидно, что такой подход больше не работает», — отметил собеседник издания.
Дискуссия продолжается
В то же время, часть дипломатов считает, что масштабные пакеты санкций имели свои преимущества, поскольку заставляли все государства-члены ЕС разделять экономические последствия ограничений и искать компромиссы.
По информации FT, Европейская комиссия пока не приняла официального решения по изменению механизма введения санкций. В то же время, дискуссия активизировалась после того, как из-за позиции Греции ЕС был вынужден пересмотреть ранее согласованные ограничения на транспортировку российского СПГ.
Издание отмечает, что это был первый случай с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, когда уже согласованные санкционные положения были смягчены в ходе переговоров.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что 21-й пакет санкций Евросоюза против россии станет самым сильным за последние четыре года. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Это наш самый большой санкционный пакет за последние четыре года — всего в санкционные списки внесено 218 позиций», — подчеркнула Каллас.
Также мы рассказывали, что Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций ввел полный запрет на использование системы SWIFT для 33 российских банков.
Кроме того, Европейский Союз позволит государствам-членам продавать российскую нефть и другие товары, конфискованные с судов так называемого теневого флота. Такое решение стало частью нового пакета санкций, направленного на усиление экономического давления на россию.