Принятый пакет санкций может стать последним — ЕС планирует изменить подход Сегодня 08:33 — Мир

ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций против россии

Европейский Союз рассматривает возможность отказаться от практики принятия масштабных пакетов санкций против россии и перейти к введению отдельных или небольших тематических ограничений. Такой подход должен снизить риск блокирования санкций отдельными государствами-членами.

Об этом сообщает Financial Times.

Почему ЕС пересматривает подход к санкциям

По данным издания, толчком к дискуссии стала ситуация вокруг 21-го пакета санкций, согласование которого в течение нескольких недель задерживала Греция.

Афины требовали исключения для греческой судоходной компании Dynagas, чтобы ее танкеры могли и дальше перевозить российский сжиженный природный газ (СПГ, LNG). Это было условием поддержки нового пакета санкций.

В Брюсселе все больше чиновников поддерживают идею согласовывать санкции отдельными решениями или небольшими тематическими блоками вместо крупных пакетов, требующих единогласной поддержки всех 27 государств-членов ЕС.

Какие преимущества может дать новый механизм

По мнению сторонников такого подхода, это позволит быстрее вводить новые ограничения и сделать невозможным использование отдельными странами права вето для защиты собственных экономических интересов.

Один из европейских чиновников заявил Financial Times, что 21 пакет санкций может стать «последним пакетом» в нынешнем формате.

«Сейчас очевидно, что такой подход больше не работает», — отметил собеседник издания.

Дискуссия продолжается

В то же время, часть дипломатов считает, что масштабные пакеты санкций имели свои преимущества, поскольку заставляли все государства-члены ЕС разделять экономические последствия ограничений и искать компромиссы.

По информации FT, Европейская комиссия пока не приняла официального решения по изменению механизма введения санкций. В то же время, дискуссия активизировалась после того, как из-за позиции Греции ЕС был вынужден пересмотреть ранее согласованные ограничения на транспортировку российского СПГ.

Издание отмечает, что это был первый случай с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, когда уже согласованные санкционные положения были смягчены в ходе переговоров.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 21-й пакет санкций Евросоюза против россии станет самым сильным за последние четыре года. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Это наш самый большой санкционный пакет за последние четыре года — всего в санкционные списки внесено 218 позиций», — подчеркнула Каллас.

Также мы рассказывали , что Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций ввел полный запрет на использование системы SWIFT для 33 российских банков.

Кроме того, Европейский Союз позволит государствам-членам продавать российскую нефть и другие товары, конфискованные с судов так называемого теневого флота. Такое решение стало частью нового пакета санкций, направленного на усиление экономического давления на россию.

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