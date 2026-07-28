Жителям Дубая будут выплачивать бонусы за новых туристов 28.07.2026, 01:06 — Мир

Гости должны быть нерезидентами ОАЭ, прибывать по действительной туристической визе и могут быть номинированы только один раз.

Дубай запустил программу, которая предусматривает вознаграждение для жителей, если они пригласят в эмират друзей или родственников. Инициатива призвана поддержать туристический сектор после сокращения международного турпотока.

Об этом сообщает The Guardian.

Эта программа внедрена на фоне значительного спада в туристическом секторе ОАЭ, когда количество международных пассажиров резко сократилось после того, как страны Персидского залива оказались втянутыми в войну США и Израиля против Ирана.

В 2025 году Дубай принял почти 20 миллионов туристов, что стало рекордом. Однако после начала войны в Иране количество авиакомпаний, совершающих полеты из аэропортов Дубая, сократилось вдвое, поскольку многие самолеты были вынуждены развернуться из-за ракетных обстрелов, а туристы избегали маршрутов над Ближним Востоком.

Какие бонусы предлагают

Программа Dubai Invite, инициированная Департаментом экономики и туризма, позволяет жителям Объединенных Арабских Эмиратов рекомендовать друзей и родственников, а затем получить льготы на сумму более 3 000 дирхамов ОАЭ (около 610 фунтов стерлингов), если те приедут.

На сайте Visit Dubai указано, что жители получат «пакет льгот», включающий проживание в отелях, специальные предложения в ресторанах и билеты на посещение достопримечательностей.

Согласно условиям участия каждый житель имеет право на максимум три пакета льгот для гостей, которые прибудут до 31 октября, но воспользоваться льготами можно до декабря.

Кто может принять участие

Гости должны быть нерезидентами ОАЭ, прибывать по действительной туристической визе и могут быть номинированы только один раз.

Економічна Правда По материалам:

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