Patreon сокращает 20% работников Сегодня 04:14 — Мир

Предыдущие сокращения в Patreon произошли в 2022 году

Patreon сокращает 20% команды или примерно 93 работников. Генеральный директор Джек Конте заявил, что компания не считает искусственный интеллект заменой людей, но признает, что технология «фундаментально изменила индустрию».

Об этом пишет The Verge.

Что известно о Patreon

Patreon — это компания, наиболее известная своей краудфандинговой платформой, работающая по модели подписки и позволяющая создателям контента получать регулярную финансовую поддержку от своих поклонников в обмен на эксклюзивный контент или ранний доступ.

Причины сокращений

Во внутренней записке для сотрудников Конте написал, что компания проводит сокращение не потому, что считает «что искусственный интеллект может заменить людей». В то же время он подчеркнул, что технология «фундаментально изменила индустрию», и в частности, условия, в которых Patreon работает и создает продукты.

В прошлом месяце во время интервью в подкасте Decoder CEO Patreon говорил, что компания «на 100% использует инструменты искусственного интеллекта».

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«Если Patreon не начнет полностью использовать эти инструменты как продуктовая и инженерная компания (а мы именно такая компания) и не будет применять их, чтобы возвращать больше возможностей создателям, то через три года мы просто исчезнем».

Предыдущие сокращения в Patreon прошли в 2022 году: тогда компания уволила 17% работников, а также закрыла свои офисы в Дублине и Берлине.

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