Куда поехать летом без жары: 4 европейских направления Сегодня 21:19 — Мир

Хельсинки считают самым комфортным летним городом

В Европе есть четыре направления, где лето ощущается гораздо мягче, а толпы туристов не омрачают путешествие. Пока одни туристы ищут спасение от жары на переполненном юге Европы, другие уже открывают для себя северные города с мягким климатом, долгими светлыми вечерами и более спокойной атмосферой. В фокусе оказались Хельсинки, Берген, Таллин и Гданьск.

Об этом пишет Travel Off Path.

Почему Хельсинки считают самым комфортным летним городом

Хельсинки — одна из самых удобных и спокойных столиц Европы. Здесь воздух остается свежим благодаря Балтийскому морю, а сама городская атмосфера балансирует между минималистическим северным дизайном и монументальной исторической застройкой.

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Отдельный символ финского лета — сауны. В Финляндии их даже больше, чем автомобилей, так что ритуал с горячей деревянной сауной, после которой можно погрузиться в холодную воду Балтийского моря, здесь воспринимается почти как часть повседневной жизни.

После этого путешественники обычно отправляются на набережную за жареным лососьем с картошкой.

Но если вы не готовы спешить к переполненным саунам в центре, лучше сесть на паром к морской крепости Суоменлинна, где можно побродить по старым укреплениям и посмотреть на архипелаг в тишине.

Чем Берген спасает от жары

Берген — сердце норвежских фьордов. Город прижат к воде, окруженный семью горами. Живет в ритме меняющейся, часто прохладной погоды, которая летом становится не недостатком, а настоящим подарком для уставших от жары.

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Самый узнаваемый район Бергена — Bryggen, историческая гавань с яркими деревянными постройками. Из центра города можно подняться фуникулером Fløibanen на гору Fløyen и устроить прогулку с панорамными видами.

После прогулок стоит свернуть в жилые кварталы и отведать традиционный fiskesuppe — кремовый рыбный суп.

Почему стоит посетить Таллинн

Этот город сохранил особую атмосферу, поскольку здесь одна из наиболее сохранившихся средневековых старых частей в Европе.

Старый город Таллинна окружен каменными стенами, башнями с красными крышами и узкими булыжными улочками.

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В то же время здесь все работает очень современно: быстрый интернет, удобные сервисы и легкий темп городской жизни. Летом, когда дни очень длинные, время остается и на ратушу, и на неспешные остановки кофе.

В городе советуют не задерживаться в старой части днем, когда там больше круизных туристов. Лучший же сценарий — провести дневные часы в творческом квартале Telliskivi, а вечером вернуться к старым стенам, когда толпы расходятся и Таллин становится почти сказочным.

Чем Гданьск выделяется среди европейских направлений

Город на Балтийском море заметно отличается от образа Польши, который обычно сложился у туристов: из-за торгового прошлого он больше напоминает нидерландский город с каналами, узкими домами купцов и теплыми фасадами.

Туристам стоит посетить Mariacka Street — одну из самых романтичных булыжных улиц Европы, где можно часами рассматривать янтарные украшения.

Именно янтарем Гданьск и гордится как мировая столица этого камня. А еще здесь особенно приятно сидеть в кафе у реки Мотлава.

Гданьск считается одним из самых красивых в Польше. После значительных разрушений во Второй мировой войне Гданьск тщательно восстановили, поэтому сейчас он выглядит очень красиво. Туристов он привлекает узкими улочками, разноцветными домами с декоративными фасадами и старинными церквями.

Телеканал 24 По материалам:

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