Куда поехать туристу, который отправляется в свое первое путешествие
Развитый общественный транспорт, понятная навигация, широкий выбор жилья и множество интересных локаций помогут получить от поездки приятные впечатления. Эксперты по туризму назвали город, который лучше всего отвечает всем этим критериям и считается идеальным местом для первого путешествия.
Об этом пишет Travel and Leisure.
Какие города признали лучшими для первой поездки
Первое место в рейтинге лучших городов для первой поездки разделили два города в Португалии — Порту и Лиссабон. Правда, в Порту туристов еще приятно удивят цены, ведь они здесь доступнее, чем в столице, поэтому именно этот город можно считать действительно лучшим. Например, в Лиссабоне ночь в отеле в среднем стоит 134 доллара, а в Порту — 140 долларов.
Улицы Порту, несмотря на многочисленные холмы, удобны для пешеходов, а общественный транспорт хорошо развит. В то же время в Лиссабоне есть 200 достопримечательностей в пешей доступности друг от друга. Это безоговорочный бонус для тех, кто любит много гулять и исследовать город пешком.
Кроме того, португальцы хорошо владеют английским, поэтому проблем с коммуникацией здесь не будет — местные всегда помогут туристу.
Оказавшийся на втором месте город особенно понравится украинцам, которые едут в первое путешествие, ведь подбор займет не много времени. Речь идет о столице Чехии Праге.
Она получила высокую оценку благодаря компактному историческому центру, низкому уровню преступности и доступным ценам на проживание в гостиницах — средняя стоимость за ночь составляет 107 долларов.
На третьем месте в рейтинге — столица Южной Кореи Сеул.
Также в список попали:
- Хельсинки в Финляндии,
- Киото в Японии,
- испанский Мадрид,
- столица Венгрии Будапешт,
- Вена в Австрии,
- Севилья в Испании.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие страны тратят больше всего на образование (инфографика)
Вена повышает туристический налог
В США строят вертипорты для аэротакси
Во втором крупнейшем городе Португалии вводится бесплатный проезд в общественном транспорте
Самые дешевые страны Европы для отдыха в 2026 году
Какой отель признали лучшим в Европе (фото)