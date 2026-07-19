Куда поехать туристу, который отправляется в свое первое путешествие Сегодня 21:21 — Мир

Какие города признали лучшими для первой поездки, Фото: magnific

Развитый общественный транспорт, понятная навигация, широкий выбор жилья и множество интересных локаций помогут получить от поездки приятные впечатления. Эксперты по туризму назвали город, который лучше всего отвечает всем этим критериям и считается идеальным местом для первого путешествия.

Об этом пишет Travel and Leisure.

Какие города признали лучшими для первой поездки

Первое место в рейтинге лучших городов для первой поездки разделили два города в Португалии — Порту и Лиссабон. Правда, в Порту туристов еще приятно удивят цены, ведь они здесь доступнее, чем в столице, поэтому именно этот город можно считать действительно лучшим. Например, в Лиссабоне ночь в отеле в среднем стоит 134 доллара, а в Порту — 140 долларов.

Улицы Порту, несмотря на многочисленные холмы, удобны для пешеходов, а общественный транспорт хорошо развит. В то же время в Лиссабоне есть 200 достопримечательностей в пешей доступности друг от друга. Это безоговорочный бонус для тех, кто любит много гулять и исследовать город пешком.

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Кроме того, португальцы хорошо владеют английским, поэтому проблем с коммуникацией здесь не будет — местные всегда помогут туристу.

Оказавшийся на втором месте город особенно понравится украинцам, которые едут в первое путешествие, ведь подбор займет не много времени. Речь идет о столице Чехии Праге.

Она получила высокую оценку благодаря компактному историческому центру, низкому уровню преступности и доступным ценам на проживание в гостиницах — средняя стоимость за ночь составляет 107 долларов.

На третьем месте в рейтинге — столица Южной Кореи Сеул.

Также в список попали:

Хельсинки в Финляндии,

Киото в Японии,

испанский Мадрид,

столица Венгрии Будапешт,

Вена в Австрии,

Севилья в Испании.

Телеканал 24 По материалам:

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