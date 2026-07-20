«Укрзализныця» и испанская Renfe будут работать совместно — детали
Укрзализныця и Renfe — национальный железнодорожный оператор Испании, имеющий более 80 лет опыта пассажирских перевозок и более 30 лет эксплуатации скоростных поездов, договорились о стратегическом сотрудничестве.
Об этом сообщила Укрзализныця.
Что планируется
Одним из ключевых направлений станет развитие сетей с двумя стандартами колеи. Испания имеет многолетний опыт эксплуатации сети со стандартами 1668 и 1435 мм, Украина постепенно развивает сеть 1435 мм наряду с традиционной колеей 1520 мм.
В частности, речь идет о внедрении технологий автоматического изменения ширины пути, организации стыковых пунктов между различными системами и планировании развития европейского пути. Также стороны будут работать над развитием пассажирского железнодорожного сообщения в Центральной и Восточной Европе.
Будут обрабатывать возможности подготовки и организации пассажирских маршрутов по пути 1435 мм в Украине — как на уже построенных линиях, так и на строящихся или планируемых к строительству участках.
Отдельное направление сотрудничества
Обмен опытом. RENFE будет делиться своими разработками в сфере эксплуатации высокоскоростных железных дорог, построения современных тарифных и коммерческих моделей, а также работы на конкурентном рынке пассажирских перевозок Европейского Союза.
Отдельное внимание стороны уделят развитию безбарьерности инфраструктуры и подвижного состава для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Меморандум также включает сотрудничество в сфере грузовых перевозок и интермодальной логистики между Украиной и странами Европейского Союза, а также обмен опытом между техническими командами двух компаний.
Укрзализныця, со своей стороны, будет делиться уникальным опытом обеспечения непрерывности перевозок, оперативного восстановления инфраструктуры и устойчивости железнодорожной системы в условиях полномасштабной войны.
Технические команды сторон также будут обмениваться опытом современных систем управления движением и безопасностью, повышения пропускной способности, скорости и качества услуг для пассажиров и грузоотправителей.
Сотрудничество закреплено меморандумом между дочерней компанией RENFE — Renfe Proyectos Internacionales Sociedad Mercantil Estatal (RPI) — и АО «Укрзализныця».
Ранее Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах. Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, которые курсируют на хорошо знакомом маршруте Ровно — Львов — Ровно, а также на новом маршруте Киев — Хмельницкий — Киев.
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