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Пентагон планирует купить у SpaceX мощности для ИИ на несколько миллиардов долларов

Мир
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Здание Пентагона
Здание Пентагона
Компания SpaceX ведет переговоры о продаже вычислительных мощностей Министерству обороны США. Этот шаг может дополнить ряд масштабных инфраструктурных соглашений аэрокосмического и искусственного интеллектуального конгломерата Илона Маска.
Об этом сообщает Bloomberg.

Детали сделки

Потенциальная сделка, стоимость которой может составить несколько миллиардов долларов, похожа на предыдущие контракты, подписанные SpaceX с компанией Google и стартапом Anthropic PBC. Переговоры начались на фоне стремления американских военных построить свои центры обработки данных на территории своих объектов. Представители SpaceX и Пентагона пока не предоставили комментариев.

Акции SpaceX

Акции SpaceX выросли сразу после исторического первоначального публичного размещения в прошлом месяце, однако в последнее время они упали ниже цены размещения. В частности, в пятницу акции снизились на 5.5% до 123.84 доллара. Несмотря на это падение, аналитики Уолл-стрит сохраняют оптимизм, который в значительной степени опирается на способность Маска заключать крупные инфраструктурные контракты и развивать подразделение искусственного интеллекта SpaceX.
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В июне Google согласилась выплачивать SpaceX 920 млн долларов в месяц за вычислительные мощности в рамках соглашения об облачных услугах, которое рассчитано до середины 2029 года. Компания Anthropic также заключила договор о выплате SpaceX 1,25 млрд долларов в месяц для поддержки работы своего программного обеспечения искусственного интеллекта Claude.
Хотя проект xAI отстает в сфере кодирования, компания делает ставку на свое преимущество в инфраструктуре дата-центров. Этот бизнес, которому исполнилось три года, построил уже объекты в Мемфисе и сейчас расширяет мощности в Миссисипи.
По материалам:
Діло
СШАSpaceX
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