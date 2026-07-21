Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 млн евро

Компанию обязали устранить выявленные нарушения и усилить контроль за продажей незаконных, опасных и поддельных товаров.
Какие нарушения выявила Еврокомиссия
В Еврокомиссии пришли к выводу, что платформа неправильно оценивала и минимизировала системные риски, связанные с распространением незаконной продукции. В частности, AliExpress переоценила эффективность своей системы модерации и не обеспечила достаточного количества работников для проверки потенциально незаконных товаров.
Кроме того, Еврокомиссия установила, что алгоритмы рекомендаций и рекламы привели к распространению опасной и нелегальной продукции.
В ходе проверок выяснилось, что многие из таких товаров продолжали рекомендовать пользователям и оставались доступными на платформе даже после их обнаружения.
Также по данным Еврокомиссии система санкций AliExpress работала неэффективно. Продавцы, реализующие поддельные или опасные товары, могли продолжать работать на платформе, а недобросовестные продавцы легко обходили проверки, неправильно классифицируя свою продукцию.
Какие требования предъявили AliExpress
В Еврокомиссии подчеркнули, что такие нарушения особенно серьезны, поскольку создают риски для безопасности потребителей и подрывают конкуренцию, нанося вред добросовестным производителям и продавцам.
Размер штрафа определили с учетом характера, тяжести и продолжительности нарушений, которые, по оценке Еврокомиссии, продолжались, по меньшей мере, до июня 2025 года.
До 20 октября 2026 года AliExpress должен представить в Еврокомиссию план действий по устранению выявленных нарушений. Если компания не выполнит требования регулятора, ей могут грозить дополнительные периодические штрафы.