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Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 млн евро

Мир
30
AliExpress получил штраф в 550 млн евро
AliExpress получил штраф в 550 млн евро
Европейская комиссия оштрафовала электронную торговую платформу AliExpress на 550 млн евро за нарушение требований Закона о цифровых услугах (DSA).
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии
Компанию обязали устранить выявленные нарушения и усилить контроль за продажей незаконных, опасных и поддельных товаров.

Какие нарушения выявила Еврокомиссия

В Еврокомиссии пришли к выводу, что платформа неправильно оценивала и минимизировала системные риски, связанные с распространением незаконной продукции. В частности, AliExpress переоценила эффективность своей системы модерации и не обеспечила достаточного количества работников для проверки потенциально незаконных товаров.
Кроме того, Еврокомиссия установила, что алгоритмы рекомендаций и рекламы привели к распространению опасной и нелегальной продукции.
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В ходе проверок выяснилось, что многие из таких товаров продолжали рекомендовать пользователям и оставались доступными на платформе даже после их обнаружения.
Также по данным Еврокомиссии система санкций AliExpress работала неэффективно. Продавцы, реализующие поддельные или опасные товары, могли продолжать работать на платформе, а недобросовестные продавцы легко обходили проверки, неправильно классифицируя свою продукцию.

Какие требования предъявили AliExpress

В Еврокомиссии подчеркнули, что такие нарушения особенно серьезны, поскольку создают риски для безопасности потребителей и подрывают конкуренцию, нанося вред добросовестным производителям и продавцам.
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Размер штрафа определили с учетом характера, тяжести и продолжительности нарушений, которые, по оценке Еврокомиссии, продолжались, по меньшей мере, до июня 2025 года.
До 20 октября 2026 года AliExpress должен представить в Еврокомиссию план действий по устранению выявленных нарушений. Если компания не выполнит требования регулятора, ей могут грозить дополнительные периодические штрафы.
По материалам:
Finance.ua
ЕСЕврокомиссия
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