Китай отказался поставлять россии критически важные технологии для судостроения Сегодня 19:33 — Мир

Китай фактически присоединился к западным санкциям по поставке россии технологий для строительства судов арктического класса, которые могли бы осуществлять навигацию по Северному морскому пути.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на презентацию Центрального научно-исследовательского института морского флота.

Согласно документу, использование китайских двигательно-рулевых комплексов для крупнотоннажных судов ледового класса возможно «лишь при условии ослабления санкций». При этом у самой россии пока нет собственных энергетических установок для таких судов.

По оценкам российского института, к 2030 году российские компании нуждаются по меньшей мере в 10 нефтяных танкерах дедвейтом 120 тыс. тонн, не менее пяти газовозов для перевозки СПГ вместимостью 174 тыс. кубометров, три универсальных сухогруза судна дедвейтом по 40 тыс. тонн, а также углеводородного газа (СУГ). Все эти суда должны соответствовать высшему ледовому классу Arc7, что позволяет им осуществлять круглогодичную навигацию в Арктике.

Впрочем, российские верфи практически не строят крупнотоннажные суда ледового класса. Проблема заключается не только в ограниченных производственных мощностях верфей, но и в отсутствии необходимого оборудования: российских аналогов нет, западное оборудование недоступно из-за санкций, а поставки китайского также зависят от санкционных ограничений.

Издание напоминает, что еще в 2018 году глава Кремля владимир путин поставил амбициозную цель превратить Северный морской путь в оживленную торговую артерию. Маршрут пролегает от пролива Карские Ворота до Берингова пролива, пересекает пять арктических морей, а его длина — около 5,6 тыс. км.

По подсчетам специалистов, в 2025 году основу грузопотока составил российский экспорт — 60%, или 22,2 млн. тонн. При этом 83% перевозимых грузов приходилось на сжиженный природный газ (СПГ), нефть и газовый конденсат. Поставки производились из проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», а также из Новопортовского месторождения «Газпром нефти».

Діло По материалам:

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