Назначен новый премьер-министр Британии Сегодня 14:55 — Мир

Назначен новый премьер-министр Британии

Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально заменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

После того, как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

Бернем принял просьбу короля, сообщили в Букингемском дворце.

Бернем, который, будучи мэром Великого Манчестера, заслужил прозвище «король Севера», стал седьмым премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие.

Стармер произнес короткую прощальную речь перед встречей с королем Чарльзом, в которой отметил, что уходит с улыбкой.

Ожидается, что после встречи с королем Бернем выступит с первой речью в должности премьер-министра, в которой он изложит путь к «более стабильной и ответственной политике».

Економічна Правда По материалам:

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