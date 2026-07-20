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Назначен новый премьер-министр Британии

Мир
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Назначен новый премьер-министр Британии
Назначен новый премьер-министр Британии
Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально заменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.
После того, как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.
Бернем принял просьбу короля, сообщили в Букингемском дворце.
Бернем, который, будучи мэром Великого Манчестера, заслужил прозвище «король Севера», стал седьмым премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие.
Стармер произнес короткую прощальную речь перед встречей с королем Чарльзом, в которой отметил, что уходит с улыбкой.
Ожидается, что после встречи с королем Бернем выступит с первой речью в должности премьер-министра, в которой он изложит путь к «более стабильной и ответственной политике».
По материалам:
Економічна Правда
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