Китай отвернулся от путина, Казахстан, Азербайджан, Армения тоже тихо отходят, — Euobserver Сегодня 21:34 — Мир

Китай отвернулся от путина, Казахстан, Азербайджан, Армения тоже тихо отходят, — Euobserver

Внешнеполитическая команда российского диктатора путина может испытывать беспокойство из-за плохих новостей для своего босса.

Как пишет в своей колонке обозреватель Euobserver Эдвард Лукас, среди плохих новостей — двойной удар по Кремлю со стороны Коммунистической партии Китая. В частности, она отказывается поставлять морские силовые установки для судов, необходимых для арктического «Северного морского пути».

А запланированный газопровод «Сила Сибири-2» объемом 50 млрд кубометров практически отменен из-за требований Китая касаемо цены на газ, которую платят российские потребители: $50 за 1000 кубометров. Это одна пятая от того, что предлагал Кремль, при и так значительной скидке.

Но у Китая есть и другие варианты. Это дает ему рычаги влияния, отметил Лукас.

При этом, как он отметил, россия, напротив, потеряла время и других покупателей: остальные поставки трубопроводного газа в Евросоюз прекратятся в 2027 году.

Более того, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам означают, что теперь россии придется импортировать нефтепродукты из Китая: еще один козырь в рукаве Пекина.

Другие страны также ощущают слабость россии и действуют соответственно, отметил обозреватель.

Казахстан, Азербайджан, Армения

К примеру, Казахстан недавно запретил большую часть импорта российской пшеницы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстративно поддержал Украину в ходе недавнего публичного выступления.

А Армения в одностороннем порядке продвигается вперед с работами по восстановлению железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном, несмотря на затягивание со стороны россии, которая номинально руководит железной дорогой, перечислил Лукас.

УНІАН По материалам:

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