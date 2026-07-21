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Китай отвернулся от путина, Казахстан, Азербайджан, Армения тоже тихо отходят, — Euobserver

Мир
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Китай отвернулся от путина, Казахстан, Азербайджан, Армения тоже тихо отходят, — Euobserver
Китай отвернулся от путина, Казахстан, Азербайджан, Армения тоже тихо отходят, — Euobserver
Внешнеполитическая команда российского диктатора путина может испытывать беспокойство из-за плохих новостей для своего босса.
Как пишет в своей колонке обозреватель Euobserver Эдвард Лукас, среди плохих новостей — двойной удар по Кремлю со стороны Коммунистической партии Китая. В частности, она отказывается поставлять морские силовые установки для судов, необходимых для арктического «Северного морского пути».
А запланированный газопровод «Сила Сибири-2» объемом 50 млрд кубометров практически отменен из-за требований Китая касаемо цены на газ, которую платят российские потребители: $50 за 1000 кубометров. Это одна пятая от того, что предлагал Кремль, при и так значительной скидке.
Но у Китая есть и другие варианты. Это дает ему рычаги влияния, отметил Лукас.
При этом, как он отметил, россия, напротив, потеряла время и других покупателей: остальные поставки трубопроводного газа в Евросоюз прекратятся в 2027 году.
Более того, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам означают, что теперь россии придется импортировать нефтепродукты из Китая: еще один козырь в рукаве Пекина.
Другие страны также ощущают слабость россии и действуют соответственно, отметил обозреватель.

Казахстан, Азербайджан, Армения

К примеру, Казахстан недавно запретил большую часть импорта российской пшеницы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстративно поддержал Украину в ходе недавнего публичного выступления.
А Армения в одностороннем порядке продвигается вперед с работами по восстановлению железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном, несмотря на затягивание со стороны россии, которая номинально руководит железной дорогой, перечислил Лукас.
По материалам:
УНІАН
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