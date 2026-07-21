Если Ормузский пролив будет повторно заблокирован, а удары по российским НПЗ и далее будут сокращать экспорт горючего, рынок может столкнуться с дефицитом, который уже нечем компенсировать.
Во время первого закрытия Ормуза весной мир избежал масштабного энергетического кризиса благодаря экстренным запасам, скрытым потокам нефти из стран Персидского залива и резкому сокращению импорта Китаем. До подписания мирного соглашения в июне рынок даже выглядел насыщенным, а некоторые азиатские страны начали пополнять резервы на фоне падения цен.
Глобальные запасы сократились на сотни миллионов баррелей
Международное энергетическое агентство предупреждает, что глобальные запасы сократились на сотни миллионов баррелей, а в США коммерческие резервы упали до самого низкого уровня с 1984 года. Хранилище в Кушинге — ключевом хабе американского рынка — находится почти на техническом минимуме. В Европе и Азии фиксируют острый дефицит бензина, дизеля и авиатоплива.
Дизель
Особенно сложная ситуация с дизелем: удары Украины по российским НПЗ повлекли за собой внутренний дефицит в рф, что фактически остановило экспорт этого топлива.
В США фермеры и перевозчики уже платят около $5 за галлон, а цены на газ остаются слишком высокими для комфортного заполнения европейских хранилищ перед зимой.
Ранее писали, что рост мировых цен на нефть приносит россии дополнительные доходы, однако вряд ли станет толчком для ускорения экономического роста. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.