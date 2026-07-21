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Глобальные запасы нефти сократились на сотни миллионов баррелей — Bloomberg

Мир
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Глобальные запасы нефти сократились на сотни миллионов баррелей — Bloomberg
Глобальные запасы нефти сократились на сотни миллионов баррелей — Bloomberg
Мировой рынок нефти оказался перед риском нового резкого скачка цен.
Как пишет Bloomberg, возобновление боевых действий между США и Ираном вновь обострило ситуацию, а глобальные запасы, ранее сдерживавшие колебания, сейчас находятся на критически низком уровне.
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Если Ормузский пролив будет повторно заблокирован, а удары по российским НПЗ и далее будут сокращать экспорт горючего, рынок может столкнуться с дефицитом, который уже нечем компенсировать.
Во время первого закрытия Ормуза весной мир избежал масштабного энергетического кризиса благодаря экстренным запасам, скрытым потокам нефти из стран Персидского залива и резкому сокращению импорта Китаем. До подписания мирного соглашения в июне рынок даже выглядел насыщенным, а некоторые азиатские страны начали пополнять резервы на фоне падения цен.
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Глобальные запасы сократились на сотни миллионов баррелей

Международное энергетическое агентство предупреждает, что глобальные запасы сократились на сотни миллионов баррелей, а в США коммерческие резервы упали до самого низкого уровня с 1984 года. Хранилище в Кушинге — ключевом хабе американского рынка — находится почти на техническом минимуме. В Европе и Азии фиксируют острый дефицит бензина, дизеля и авиатоплива.

Дизель

Особенно сложная ситуация с дизелем: удары Украины по российским НПЗ повлекли за собой внутренний дефицит в рф, что фактически остановило экспорт этого топлива.
В США фермеры и перевозчики уже платят около $5 за галлон, а цены на газ остаются слишком высокими для комфортного заполнения европейских хранилищ перед зимой.
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Ранее писали, что рост мировых цен на нефть приносит россии дополнительные доходы, однако вряд ли станет толчком для ускорения экономического роста. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Нефть
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