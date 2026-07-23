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После ЕС согласовали 21-й пакет санкций против рф

Мир
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После ЕС согласовали 21-й пакет санкций против рф
После ЕС согласовали 21-й пакет санкций против рф
Послы стран ЕС достигли политической договоренности по поводу 21-го пакета санкций против россии.
Как пишет Reuters, об этом в четверг сообщили четыре дипломата Евросоюза.
По словам двух дипломатов ЕС, пакет предусматривает заморозку на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть, а также годовое исключение, разрешающее перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны с автоматическим продлением действия.
«Страны-члены продемонстрировали солидарность с Грецией, и ожидается, что в будущем Греция также поддержит других», — сказал один из дипломатов ЕС.
Отмечается, что теперь будет завершена техническая работа над пакетом санкций, после чего во второй половине дня 23 июля начнется письменная процедура его официального утверждения.
В июне Европейская комиссия официально представила предложения к 21-му пакету санкций против россии. Ключевыми в пакете станут санкции в отношении нефтяной отрасли рф. Среди прочего предлагалось ввести ограничения на критически важную инфраструктуру, такую ​​как порты, аэропорты или нефтеперерабатывающие заводы, занятые в торговле или переработке российской нефти.
В июле стало известно, что Греция заблокировала эти меры, чтобы защитить свою отрасль морских перевозок топлива. Издание Financial Times отмечало, что единство стран-членов в отношении санкций ослабевает — полдесятка столиц требовали исключений или заблокировали меры, пытаясь защитить корпоративных гигантов или национальные экономические интересы.
По материалам:
УНІАН
Санкции
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