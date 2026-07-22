Удары по складам Wildberries нанесли россии убытков более чем на $2,3 млрд Сегодня 21:34 — Мир

Пожары на логистических хабах Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области могут стать одними из самых дорогих по масштабу экономических потерь среди атак на российскую инфраструктуру

Удары украинских беспилотников по логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries уже нанесли россии ущерб более чем на 180 млрд рублей (около $2,3 млрд). Они также могут повлечь за собой перебои в системе поставок, повлиять на торговлю и усилить инфляционное давление.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Убытки оцениваются более чем в $2,3 млрд

По данным издания, пожары на логистических хабах Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области могут оказаться одними из самых дорогих по масштабу экономических потерь среди атак на российскую инфраструктуру. Предварительно общий объем убытков превысил $2,3 млрд.

Речь идет не только о полностью уничтоженных складских комплексах общей площадью около 350 тыс. кв. м, но и о миллионах товаров, хранившихся на их территории.

По оценкам российских аналитиков, стоимость утраченных товарных запасов составляет 150−230 млрд рублей ($1,91−2,93 млрд), тогда как сами логистические центры оцениваются примерно в 30 млрд рублей ($383,16 млн).

Потери превышают бюджеты десятков регионов рф

По самым скромным оценкам, общая сумма ущерба уже превышает годовые бюджеты 53 регионов россии, в том числе Омской, Белгородской, Тульской областей и Удмуртии.

Для менее обеспеченных регионов эти потери в несколько раз превышают их годовые расходы.

Wildberries изменил правила компенсации

Незадолго до инцидента Wildberries обновил условия сотрудничества с продавцами.

Согласно новой оферте, компания освободила себя от ответственности за потерю товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов, отнеся такие случаи к форс-мажорным обстоятельствам.

Юристы отмечают, что в таких условиях продавцам будет сложно добиться компенсации через суд, хотя руководство маркетплейса заявило, что рассматривает возможность поддержки пострадавших.

Эксперты также обращают внимание, что после пожара из личных кабинетов части продавцов исчезли данные о находящихся на уничтоженных складах товарных остатках. Именно эти документы могли стать основанием для получения компенсаций.

Экономисты прогнозируют последствия для российской экономики

Экономисты предупреждают: если атаки на крупные логистические центры россии приобретут системный характер, бизнес будет вынужден тратить больше средств на безопасность, резервные склады и перестройку логистики. В итоге это может привести к удорожанию товаров и усилению инфляционного давления на российскую экономику.

Діло По материалам:

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