Война США с Ираном уже обошлась в $37,5 млрд — Пентагон Сегодня 17:20 — Мир

Без дополнительного финансирования Пентагон вынужден будет сократить военную подготовку.

Расходы США на войну с Ираном уже достигли $37,5 млрд. Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Конгрессе, где призвал законодателей срочно одобрить дополнительное финансирование военной кампании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Расходы на войну продолжают расти

По словам Гегсета, сумма в $37,5 млрд. охватывает уже понесенные расходы, а также прогнозируемые расходы до 30 сентября.

В то же время в Пентагоне не уточнили методологию расчета этой суммы. По данным Reuters, еще в марте администрация президента США Дональда Трампа оценивала стоимость первых шести дней войны как минимум в $11,3 млрд.

В прошлом месяце Трамп обратился в Конгресс с запросом почти на $90 млрд дополнительного финансирования, большая часть которого должна быть направлена ​​на военную кампанию против Ирана.

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Гегсет заявил, что без дополнительного финансирования Пентагон вынужден будет сократить военную подготовку.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн отметил, что нехватка средств может повлиять не только на техническое обслуживание военной техники, но и на инвестиции в развитие будущих оборонных возможностей.

Кроме финансирования военной кампании, министр обороны призвал Конгресс поддержать бюджетный запрос Пентагона на 2027 год в размере $1,5 трлн.

В Конгрессе критикуют администрацию Трампа

В ходе слушаний представители Демократической и Республиканской партий заявили, что администрация президента недостаточно информирует Конгресс о ходе войны и дальнейших планах.

Сенатор Патти Мюррей, ведущий представитель демократов в Комитете по ассигнованиям, заявила, что президент угрожает дальнейшей эскалацией конфликта и предполагает возможность затяжной войны.

В свою очередь сенатор Кирстен Джиллибранд поставила под сомнение заявления администрации относительно развития ситуации, указав на противоречивость публичных сообщений о ходе боевых действий.

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