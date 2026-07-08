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Трамп отменил перемирие с Ираном и отказался от переговоров

Мир
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Трамп отменил перемирие с Ираном и отказался от переговоров
Трамп отменил перемирие с Ираном и отказался от переговоров
8 июля стало известно, что США больше не будут соблюдать режим прекращения огня с Ираном. Кроме того, Вашингтон отказывается от дальнейших переговоров с Тегераном.
С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News.

Трамп объяснил причины решения

В ходе саммита НАТО в Анкаре американский лидер объяснил причины своего решения.
По словам Трампа, иранский режим якобы пытался организовать покушение на его жизнь.
«Мы не позволим безумным иранцам получить ядерное оружие. Иран пытался меня убить и уничтожил тысячи собственных граждан. Не думаю, что они сами понимают, что делают. Мы потратили на них слишком много времени и нам придется сделать там то, что необходимо», — заявил Трамп.

Президент США сделал ряд резких заявлений

На фоне последних событий президент США несколько раз назвал представителей Ирана «сумасшедшими» и «злыми».
Также он заявил о своем негативном отношении к иранскому руководству.
«Они — неудачники. Иначе они давно заключили бы с нами соглашение. Мы уже ликвидировали их первое руководство, а затем и второе. Это злые и больные люди. Их нужно уничтожить под корень как раковую опухоль», — сказал Трамп.
По его словам, для США режим прекращения огня с Ираном завершился, а меморандум о взаимопонимании был отменен.
«Я больше не заинтересован в ведении переговоров с Ираном», — подытожил президент США.
По материалам:
РБК-Україна
СШАИранТрамп
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