Какие профессии самые популярные для иностранцев в Польше

В Польше обнародовали новый отчет о рынке труда, который показывает, какие профессии наиболее распространены, где чаще всего работают иностранцы и какие специальности могут первыми пострадать от автоматизации. Отдельное внимание было уделено украинцам, которые составляют большинство среди иностранных работников страны.
Главное статистическое управление Польши (GUS) представило отчет «Разнообразие профессий на польском рынке труда», который охватывает более 15,5 млн. работников и анализирует 443 профессиональные группы. Данные отображают ситуацию по состоянию на 31 декабря 2024 года.
Согласно отчету, наиболее распространенными профессиями в Польше являются:
Только эти четыре профессиональные группы охватывают 13,5% всех работников польского рынка труда.
Также исследование подтвердило существенные гендерные отличия.
Женщины преобладают в профессиях, связанных с медициной, образованием и уходом, в частности, среди акушерок, воспитателей и ассистентов стоматологов.
Мужчины чаще всего работают шахтерами, каменщиками, операторами сельскохозяйственной техники и кровельщиками.
Где чаще всего работают украинцы
Иностранные работники остаются важной частью польского рынка труда. По данным GUS, около 70% всех работающих в Польше иностранцев — граждане Украины. Далее по численности идут белорусы, индийцы и грузины.
Среди иностранцев самая распространенная профессия — водитель грузовика — на этой должности работают 12,6% работников из других стран. Также часто трудоустраиваются складскими работниками и программистами.
Иностранки чаще всего работают продавцами, складскими работницами, ассистентками и уборщицами.
Какие профессии могут заменить технологии
Отдельно в отчете оценили профессии, наиболее рискующие попасть под влияние автоматизации.
В группу с высоким риском вошли:
операторы ввода данных;
операторы текстовых процессоров;
бухгалтеры;
статистики;
страховые агенты;
финансисты.
Именно эти профессии, по мнению авторов исследования, могут больше всего измениться или частично быть заменены автоматизированными системами и современными цифровыми технологиями.
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