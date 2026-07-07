Какие профессии самые популярные для иностранцев в Польше Сегодня 21:01 — Мир

Кассир – одна из самых популярных профессий в Польше для иностранцев

В Польше обнародовали новый отчет о рынке труда, который показывает, какие профессии наиболее распространены, где чаще всего работают иностранцы и какие специальности могут первыми пострадать от автоматизации. Отдельное внимание было уделено украинцам, которые составляют большинство среди иностранных работников страны.

Об этом пишет inpoland

Какие профессии наиболее распространены в Польше

Главное статистическое управление Польши (GUS) представило отчет «Разнообразие профессий на польском рынке труда», который охватывает более 15,5 млн. работников и анализирует 443 профессиональные группы. Данные отображают ситуацию по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Согласно отчету, наиболее распространенными профессиями в Польше являются:

продавцы и кассиры;

водители грузовиков;

складские работники;

учителя начальной школы.

Только эти четыре профессиональные группы охватывают 13,5% всех работников польского рынка труда.

Также исследование подтвердило существенные гендерные отличия.

Женщины преобладают в профессиях, связанных с медициной, образованием и уходом, в частности, среди акушерок, воспитателей и ассистентов стоматологов.

Мужчины чаще всего работают шахтерами, каменщиками, операторами сельскохозяйственной техники и кровельщиками.

Где чаще всего работают украинцы

Иностранные работники остаются важной частью польского рынка труда. По данным GUS, около 70% всех работающих в Польше иностранцев — граждане Украины. Далее по численности идут белорусы, индийцы и грузины.

Читайте также Работодателей в Польше будут проверять по новым критериям: что изменится с июля

Среди иностранцев самая распространенная профессия — водитель грузовика — на этой должности работают 12,6% работников из других стран. Также часто трудоустраиваются складскими работниками и программистами.

Иностранки чаще всего работают продавцами, складскими работницами, ассистентками и уборщицами.

Какие профессии могут заменить технологии

Отдельно в отчете оценили профессии, наиболее рискующие попасть под влияние автоматизации.

В группу с высоким риском вошли:

операторы ввода данных;

операторы текстовых процессоров;

бухгалтеры;

статистики;

страховые агенты;

финансисты.

Именно эти профессии, по мнению авторов исследования, могут больше всего измениться или частично быть заменены автоматизированными системами и современными цифровыми технологиями.

Ранее мы сообщали , что темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.