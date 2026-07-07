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Какие профессии самые популярные для иностранцев в Польше

Мир
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Кассир – одна из самых популярных профессий в Польше для иностранцев
Кассир – одна из самых популярных профессий в Польше для иностранцев
В Польше обнародовали новый отчет о рынке труда, который показывает, какие профессии наиболее распространены, где чаще всего работают иностранцы и какие специальности могут первыми пострадать от автоматизации. Отдельное внимание было уделено украинцам, которые составляют большинство среди иностранных работников страны.
Об этом пишет inpoland.

Какие профессии наиболее распространены в Польше

Главное статистическое управление Польши (GUS) представило отчет «Разнообразие профессий на польском рынке труда», который охватывает более 15,5 млн. работников и анализирует 443 профессиональные группы. Данные отображают ситуацию по состоянию на 31 декабря 2024 года.
Согласно отчету, наиболее распространенными профессиями в Польше являются:
  • продавцы и кассиры;
  • водители грузовиков;
  • складские работники;
  • учителя начальной школы.
Только эти четыре профессиональные группы охватывают 13,5% всех работников польского рынка труда.
Также исследование подтвердило существенные гендерные отличия.
  • Женщины преобладают в профессиях, связанных с медициной, образованием и уходом, в частности, среди акушерок, воспитателей и ассистентов стоматологов.
  • Мужчины чаще всего работают шахтерами, каменщиками, операторами сельскохозяйственной техники и кровельщиками.

Где чаще всего работают украинцы

Иностранные работники остаются важной частью польского рынка труда. По данным GUS, около 70% всех работающих в Польше иностранцев — граждане Украины. Далее по численности идут белорусы, индийцы и грузины.
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Среди иностранцев самая распространенная профессия — водитель грузовика — на этой должности работают 12,6% работников из других стран. Также часто трудоустраиваются складскими работниками и программистами.
Иностранки чаще всего работают продавцами, складскими работницами, ассистентками и уборщицами.

Какие профессии могут заменить технологии

Отдельно в отчете оценили профессии, наиболее рискующие попасть под влияние автоматизации.
В группу с высоким риском вошли:
  • операторы ввода данных;
  • операторы текстовых процессоров;
  • бухгалтеры;
  • статистики;
  • страховые агенты;
  • финансисты.
Именно эти профессии, по мнению авторов исследования, могут больше всего измениться или частично быть заменены автоматизированными системами и современными цифровыми технологиями.
Ранее мы сообщали, что темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаУкраинцы в ПольшеПрофессии
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