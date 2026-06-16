Работодателей в Польше будут проверять по новым критериям: что изменится с июля Сегодня 14:04 — Личные финансы

Изменения затронут модели сотрудничества B2B, которые стали распространенными во многих отраслях.

С 8 июля 2026 года в Польше вступят в силу новые правила проверки гражданско-правовых договоров. Они существенно изменят подход к контролю над формами занятости, поскольку Национальная инспекция труда получит дополнительные инструменты для оценки не только содержания договоров, но и фактических условий сотрудничества.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Нововведения будут касаться широкого спектра договоров, в частности, договоров поручительства, договоров на выполнение конкретных работ, а также контрактов B2B, заключенных между предпринимателями.

Основным вопросом при проверках станет соответствие фактических трудовых отношений признакам трудового договора.

Как будет работать новая система контроля

Новая модель проверки будет двухэтапной. Во-первых, если инспектор труда выявит нарушения, он вынесет работодателю распоряжение об их устранении еще во время проверки.

Невыполнение такой рекомендации может инициировать дальнейшее производство, что приведет к административному решению о превращении гражданско-правового договора в трудовой договор или к передаче дела в суд по трудовым спорам.

Какие критерии будут проверять инспекторы

При оценке рабочих договоров инспекторы будут обращать особое внимание на три элемента, которые могут свидетельствовать о существовании трудовых отношений:

личное исполнение обязанностей работником;

выполнение работы под руководством или надзором предпринимателя;

определение места и времени работы.

Трудовой договор включает в себя все три критерия. Так что при проверке решающим будет фактическая форма занятости, а не название договора.

Реформа также имеет целью повысить эффективность аудитов путем оцифровки и обмена данными между учреждениями. Информация Управления социального страхования, Национальной налоговой администрации и систем выставления счетов позволит автоматически выявлять нарушения.

Какие последствия могут ожидать работодателей

На практике это означает, что можно проанализировать, в частности, случаи, когда один человек выставляет счета-фактуры исключительно одному подрядчику в течение длительного времени или массово заменяет штатные должности контрактами B2B.

Если предприниматель не выполнит распоряжение инспектора, дело может перейти к следующему этапу — административному решению, выданному районным инспектором труда, или в суд по трудовым спорам. Такое решение может быть обжаловано, но в некоторых случаях оно может быть немедленно исполнено.

Кроме того, предприниматели смогут обращаться за обязательными пояснениями, что поможет избежать сомнений при заключении договоров.

Что изменится для бизнеса

Новые правила направлены на упорядочение отношений между работодателями и работниками, но могут существенно повлиять на рынок труда.

Изменения коснутся в первую очередь моделей сотрудничества B2B, которые стали распространенными во многих отраслях.

Для компаний это будет означать необходимость более тщательно анализировать организацию труда и адаптировать договоры к фактическим условиям сотрудничества.

В конечном счете ключевым фактором для оценки трудовых отношений станут реальные условия выполнения работы, а не формулировки, указанные в договоре.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Польше работники могут совмещать основную работу с дополнительной занятостью — как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам, а также вести собственный бизнес. В некоторых случаях работодатель может запретить вторую работу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.