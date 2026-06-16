Где больше всего сезонной работы и какие зарплаты предлагают украинцам Сегодня 12:02 — Личные финансы

Шиномонтажник

Традиционно в преддверии лета растет количество объявлений о сезонной и временной работе. В мае 2026 года и спрос на соответствующие вакансии был высоким: на некоторые профессии фиксировали почти 20 отзывов на 1 объявление. Больше всего предложений было для разнорабочих.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

В преддверии лета сезонная занятость остается одним из самых динамичных сегментов рынка труда. Работодатели активно ищут работников для сфер торговли, общепита, логистики и обслуживания, а количество откликов на отдельные вакансии свидетельствует о высоком интересе украинцев к временной подработке.

В то же время ситуация отличается в зависимости от региона: больше всего вакансий традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах, в то время как самые высокие зарплаты предлагают преимущественно западные области Украины.

Какие сезонные вакансии самые популярные и сколько платят

Больше всего предложений сезонной работы в мае 2026 года было для разнорабочих. Медианная заработная плата по таким вакансиям составила 18,7 тыс. грн.

Значительное количество объявлений также приходилось на категорию «Начало карьеры», которая охватывает вакансии для студентов и кандидатов без опыта работы. Медианная зарплата в данной категории составила 24,3 тыс. грн.

Среди других популярных сезонных вакансий:

продавцы — 24,8 тыс. грн;

повара — 33 тыс. грн;

водители — 32 тыс. грн;

строители — 25,5 тыс. грн;

уборщики — 19 тыс. грн;

грузчики — 24,5 тыс. грн;

официанты — 22,5 тыс. грн.

Как изменился рынок сезонной работы за год

По сравнению с маем 2025 года в ряде профессий количество сезонных вакансий сократилось. В частности, число объявлений для разнорабочих уменьшилось на 18%, хотя эта категория остается самой большой в сегменте сезонной занятости. Также заметное сокращение было зафиксировано среди вакансий для строителей (-32%), официантов (-22%) и охранников (-14%).

В то же время, спрос работодателей на отдельные специальности возрос. Больше всего увеличилось количество вакансий для:

грузчиков — на 68%;

бариста — на 57%;

поваров — на 23%;

шиномонтажников — на 21%.

Несмотря на изменения в отдельных категориях, структура рынка сезонной работы остается стабильной. Больше всего вакансий традиционно предлагают в сферах логистики, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и строительства.

Какова ситуация в регионах

Киевщина является лидером по количеству сезонных вакансий: здесь зафиксировано наибольшее количество соответствующих объявлений.

Также много вакансий в Одесской и Днепропетровской областях. Далее в списке по количеству Львовская, Полтавская, Харьковская и Волынская области.

В целом, в большинстве регионов уровень предложения на уровне прошлого года. Существенное уменьшение количества сезонных объявлений зафиксировано в областях, расположенных ближе к линии фронта: Донецкой, Херсонской, Николаевской.

Где предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие медианные зарплаты в сфере сезонной работы зафиксировали в западных регионах Украины.

Лидером стала Тернопольская область с показателем 29 тыс. грн. Второе и третье места заняли Волынская и Львовская области, где медианные зарплаты составили 28,4 тыс. грн. и 27,3 тыс. грн. соответственно.

В Киевской, Одесской и Ровенской областях работодатели предлагали от 26 тыс. до 26,5 тыс. грн. В Закарпатье медианная зарплата для сезонной работы составляла 24,5 тыс. грн.

Самый высокий уровень конкуренции среди соискателей работы наблюдался в регионах, где на одну вакансию приходилось наибольшее количество отзывов. Среди них:

Винницкая область — 16 откликов на одно объявление;

Днепропетровская и Ровенская области — по 13 откликов;

Черновицкая и Одесская области — по 10 откликов;

Киевская область — 9 откликов.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что после начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел заметные изменения: одни профессии стали более востребованными, тогда как спрос на другие существенно сократился.

В апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2022-го на рынке труда зафиксировано заметное сокращение спроса на ряд профессий, прежде всего в сфере услуг. Наибольшее снижение количества вакансий наблюдается для домработниц, таксистов, а также кандидатов без опыта работы и студентов.

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