Где больше всего сезонной работы и какие зарплаты предлагают украинцам

Традиционно в преддверии лета растет количество объявлений о сезонной и временной работе. В мае 2026 года и спрос на соответствующие вакансии был высоким: на некоторые профессии фиксировали почти 20 отзывов на 1 объявление. Больше всего предложений было для разнорабочих.
В преддверии лета сезонная занятость остается одним из самых динамичных сегментов рынка труда. Работодатели активно ищут работников для сфер торговли, общепита, логистики и обслуживания, а количество откликов на отдельные вакансии свидетельствует о высоком интересе украинцев к временной подработке.
В то же время ситуация отличается в зависимости от региона: больше всего вакансий традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах, в то время как самые высокие зарплаты предлагают преимущественно западные области Украины.
Какие сезонные вакансии самые популярные и сколько платят
Больше всего предложений сезонной работы в мае 2026 года было для разнорабочих. Медианная заработная плата по таким вакансиям составила 18,7 тыс. грн.
Значительное количество объявлений также приходилось на категорию «Начало карьеры», которая охватывает вакансии для студентов и кандидатов без опыта работы. Медианная зарплата в данной категории составила 24,3 тыс. грн.
Среди других популярных сезонных вакансий:
продавцы — 24,8 тыс. грн;
повара — 33 тыс. грн;
водители — 32 тыс. грн;
строители — 25,5 тыс. грн;
уборщики — 19 тыс. грн;
грузчики — 24,5 тыс. грн;
официанты — 22,5 тыс. грн.
Как изменился рынок сезонной работы за год
По сравнению с маем 2025 года в ряде профессий количество сезонных вакансий сократилось. В частности, число объявлений для разнорабочих уменьшилось на 18%, хотя эта категория остается самой большой в сегменте сезонной занятости. Также заметное сокращение было зафиксировано среди вакансий для строителей (-32%), официантов (-22%) и охранников (-14%).
В то же время, спрос работодателей на отдельные специальности возрос. Больше всего увеличилось количество вакансий для:
грузчиков — на 68%;
бариста — на 57%;
поваров — на 23%;
шиномонтажников — на 21%.
Несмотря на изменения в отдельных категориях, структура рынка сезонной работы остается стабильной. Больше всего вакансий традиционно предлагают в сферах логистики, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и строительства.
Какова ситуация в регионах
Киевщина является лидером по количеству сезонных вакансий: здесь зафиксировано наибольшее количество соответствующих объявлений.
Также много вакансий в Одесской и Днепропетровской областях. Далее в списке по количеству Львовская, Полтавская, Харьковская и Волынская области.
В целом, в большинстве регионов уровень предложения на уровне прошлого года. Существенное уменьшение количества сезонных объявлений зафиксировано в областях, расположенных ближе к линии фронта: Донецкой, Херсонской, Николаевской.
Где предлагают самые высокие зарплаты
Самые высокие медианные зарплаты в сфере сезонной работы зафиксировали в западных регионах Украины.
Лидером стала Тернопольская область с показателем 29 тыс. грн. Второе и третье места заняли Волынская и Львовская области, где медианные зарплаты составили 28,4 тыс. грн. и 27,3 тыс. грн. соответственно.
В Киевской, Одесской и Ровенской областях работодатели предлагали от 26 тыс. до 26,5 тыс. грн. В Закарпатье медианная зарплата для сезонной работы составляла 24,5 тыс. грн.
Самый высокий уровень конкуренции среди соискателей работы наблюдался в регионах, где на одну вакансию приходилось наибольшее количество отзывов. Среди них:
Винницкая область — 16 откликов на одно объявление;
Днепропетровская и Ровенская области — по 13 откликов;
Черновицкая и Одесская области — по 10 откликов;
Киевская область — 9 откликов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел заметные изменения: одни профессии стали более востребованными, тогда как спрос на другие существенно сократился.
В апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2022-го на рынке труда зафиксировано заметное сокращение спроса на ряд профессий, прежде всего в сфере услуг. Наибольшее снижение количества вакансий наблюдается для домработниц, таксистов, а также кандидатов без опыта работы и студентов.