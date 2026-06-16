0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пострадавшие работники критической инфраструктуры получат новые доплаты

Казна и Политика
15
Объекты критической инфраструктуры остаются одними из постоянных целей российских атак
Объекты критической инфраструктуры остаются одними из постоянных целей российских атак
Кабинет Министров расширил перечень получателей единовременного пособия для пострадавших работников объектов критической инфраструктуры и обновил порядок начисления доплат.
Об этом в Facebook сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
По его словам, объекты критической инфраструктуры остаются одними из постоянных целей российских атак в течение всего периода полномасштабной войны.
Сотрудники критической инфраструктуры выполняют свои обязанности в условиях повышенных рисков. Поэтому механизм государственной поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии во время работы на таких объектах, должен быть четким и понятным. С этой целью правительство приняло решение, устраняющее пробелы в выплате единовременного пособия для этой категории граждан.

Как изменится порядок выплат

В случае изменения группы инвалидности после ее установления, человек получит доплату к сумме, предусмотренной законодательством.
Кроме того, будет выплачена разница, если раньше человек или его семья получили меньшую выплату по тому же случаю по другому механизму.

Какие суммы предусмотрены

Размер единовременного пособия составляет:
  • до 1 млн грн — в случае гибели человека;
  • до 800 тыс. грн — для лиц с инвалидностью I группы;
  • до 500 тыс. грн — для лиц с инвалидностью II группы;
  • до 200 тыс. грн — для лиц с инвалидностью III группы.
По материалам:
Finance.ua
ВыплатыКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems