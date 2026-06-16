Пострадавшие работники критической инфраструктуры получат новые доплаты Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Объекты критической инфраструктуры остаются одними из постоянных целей российских атак

Кабинет Министров расширил перечень получателей единовременного пособия для пострадавших работников объектов критической инфраструктуры и обновил порядок начисления доплат.

Об этом в Facebook сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По его словам, объекты критической инфраструктуры остаются одними из постоянных целей российских атак в течение всего периода полномасштабной войны.

Сотрудники критической инфраструктуры выполняют свои обязанности в условиях повышенных рисков. Поэтому механизм государственной поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии во время работы на таких объектах, должен быть четким и понятным. С этой целью правительство приняло решение, устраняющее пробелы в выплате единовременного пособия для этой категории граждан.

Как изменится порядок выплат

В случае изменения группы инвалидности после ее установления, человек получит доплату к сумме, предусмотренной законодательством.

Кроме того, будет выплачена разница, если раньше человек или его семья получили меньшую выплату по тому же случаю по другому механизму.

Какие суммы предусмотрены

Размер единовременного пособия составляет:

до 1 млн грн — в случае гибели человека;

до 800 тыс. грн — для лиц с инвалидностью I группы;

до 500 тыс. грн — для лиц с инвалидностью II группы;

до 200 тыс. грн — для лиц с инвалидностью III группы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.