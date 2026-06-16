Пострадавшие работники критической инфраструктуры получат новые доплаты

Кабинет Министров расширил перечень получателей единовременного пособия для пострадавших работников объектов критической инфраструктуры и обновил порядок начисления доплат.
Об этом в Facebook сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
По его словам, объекты критической инфраструктуры остаются одними из постоянных целей российских атак в течение всего периода полномасштабной войны.
Сотрудники критической инфраструктуры выполняют свои обязанности в условиях повышенных рисков. Поэтому механизм государственной поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии во время работы на таких объектах, должен быть четким и понятным. С этой целью правительство приняло решение, устраняющее пробелы в выплате единовременного пособия для этой категории граждан.
Как изменится порядок выплат
В случае изменения группы инвалидности после ее установления, человек получит доплату к сумме, предусмотренной законодательством.
Кроме того, будет выплачена разница, если раньше человек или его семья получили меньшую выплату по тому же случаю по другому механизму.
Какие суммы предусмотрены
Размер единовременного пособия составляет:
до 1 млн грн — в случае гибели человека;
до 800 тыс. грн — для лиц с инвалидностью I группы;
до 500 тыс. грн — для лиц с инвалидностью II группы;
до 200 тыс. грн — для лиц с инвалидностью III группы.